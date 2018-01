Phiến quân IS lại đánh tan người Kurd Syria ở Deir Ezzor

Theo tuyên bố của truyền thông người Kurd, lực lượng SDF giành được quyền kiểm soát thị trấn Gharanij. Nhưng IS vẫn đang cố thủ ở nhiều trận địa phòng ngự phía nam thị trấn. Amaq cũng cho biết, các tay súng khủng bố IS tấn công vào các trận địa phòng ngự của SDF xung quanh làng al-Bahrah phía nam thị trấn Gharanij. Trong cuộc giao chiến, các tay súng khủng bố, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM bắn vào trận địa của SDF, 5 chiến binh thiệt mạng. Ngoài ra, các tay súng bắn tỉa IS cũng sát hại 3 chiến binh SDF khác trên chiến tuyên ngôi làng này. Trong ngày, phiến quân IS tiến hành một cuộc tấn công khác đánh đánh vào các trận địa phòng ngự của SDF trên hướng đông bắc một ngôi làng gần biên giới Syria-Iraqi. Cuộc tấn công của IS khiến 10 thành viên SDF tử trận, 4 người khác bị bắt cóc. IS cũng phá hủy 4 trận địa phòng ngự của SDF. Những cuộc tấn công liên tiếp của IS trên vùng nông thôn phía nam thung lũng Euphrates cho thấy, chiến lược thỏa thuận với IS để giành một vùng lãnh thổ rộng lớn phía đông sông Euphrates đã gây lên hậu quả rất xấu của Lực lượng Dân chủ Syria. Không tiêu diệt được triệt để IS trên khu vực này, các tay súng khủng bố tập trung lực lượng từ Iraq và IS tăng cường đánh phá lực lượng dân quân người Kurd. Những cuộc tấn công không triệt để của SDF được không quân Liên minh do Mỹ dẫn đầu không tạo được điều kiện cho các đơn vị người Kurd quét sạch IS trên vùng nông thôn này, tạo ra một đe dọa an ninh thường trực và rất khó khăn để bình ổn tình hình an ninh phía đông Euphrates. Hình ảnh một nhóm tay súng IS tấn công vào một trạm gác của người Kurd ở phía đông Euphrates. Với quân số áp đảo và hỏa lực mạnh hơn, trạm gác này của người Kurd hầu như không thể chống đỡ được đòn tấn công của phiến quân IS. Cuối cùng nó cũng thất thủ, bởi quân số áp đảo. Phiến quân IS dùng súng chống tăng bắn vào trạm gác của người Kurd ở phía đông Euphrates. Toàn bộ trạm gác của người Kurd bị thiêu rụi sau đợt tấn công của các tay súng IS tiêu nhiên, chúng lại không chiếm giữ vị trí này mà bỏ qua tấn công các vị trí khác của người Kurd trong cùng khu vực.

