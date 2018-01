Nước Mỹ đóng băng trong cái lạnh kỷ lục

Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ đang trải qua những ngày đầu năm mới 2018 với những trận tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh: Reuters. Các công nhân dọn tuyết ở khu vực Quảng trường Thời Đại của thành phố New York. Tình hình giá rét được cho là sẽ còn tiếp tục kéo dài ở New York, với nền nhiệt dự kiến trong tối 5/1 là -15 độ C và tối 6/1 là -14 độ C. Ảnh: Reuters. Được biết, nhiều trường học, văn phòng đã phải đóng cửa trong đợt giá rét kỷ lục ở Mỹ. Hơn 3.000 chuyến bay trong nước và quốc tế đã bị hủy bỏ hôm 4/1 vì bão tuyết. Ảnh: Tuyết phủ trắng chiếc ô tô ở Long Beach, New York. Ảnh: Reuters. Một cô gái đi dưới trời mưa tuyết ở Boston, bang Massachussetts. Được biết, thành phố Boston đã ghi nhận tiết trời giá rét nhất trong vòng 100 năm qua khi nơi đây có 7 ngày liên tiếp nhiệt độ ở dưới mức -6,7 độ C. Ảnh: Reuters. Tuyết rơi trên đường phố ở Charleston, bang Nam Carolina, ngày 3/1. Ảnh: CNN. Cây cối trước nhà “hóa đá” trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông ở Catonville, bang Maryland. Ảnh: CNN. Dòng thác nổi tiếng Niagara ở New York bị đóng băng. Ảnh: CNN. Những tảng băng trên sông Deleware gần Camden ngày 3/1. Ảnh: CNN. Sân bay quốc tế Logan ở Boston vắng vẻ ngày 3/1. Hàng nghìn chuyến bay trên khắp nước Mỹ đã bị hủy bỏ trong đợt giá rét kinh hoàng này. Ảnh: CNN. Khung cảnh lạnh lẽo ở Savannah, bang Georgia, ngày 3/1. Ảnh: CNN. Người phụ nữ đi bộ trong cái lạnh dưới 0 độ C ở Chicago hôm 2/1. Ảnh: CNN. Một người đàn ông đang chờ xe buýt ở Long Beach, thành phố New York, dưới trời mưa tuyết trắng xóa. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về trận bão tuyết ở Mỹ hồi tháng 2/2017 (Nguồn: VTC1)

Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều khu vực trên khắp nước Mỹ đang trải qua những ngày đầu năm mới 2018 với những trận tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục. Ảnh: Reuters. Các công nhân dọn tuyết ở khu vực Quảng trường Thời Đại của thành phố New York. Tình hình giá rét được cho là sẽ còn tiếp tục kéo dài ở New York, với nền nhiệt dự kiến trong tối 5/1 là -15 độ C và tối 6/1 là -14 độ C. Ảnh: Reuters. Được biết, nhiều trường học, văn phòng đã phải đóng cửa trong đợt giá rét kỷ lục ở Mỹ. Hơn 3.000 chuyến bay trong nước và quốc tế đã bị hủy bỏ hôm 4/1 vì bão tuyết. Ảnh: Tuyết phủ trắng chiếc ô tô ở Long Beach, New York. Ảnh: Reuters. Một cô gái đi dưới trời mưa tuyết ở Boston, bang Massachussetts. Được biết, thành phố Boston đã ghi nhận tiết trời giá rét nhất trong vòng 100 năm qua khi nơi đây có 7 ngày liên tiếp nhiệt độ ở dưới mức -6,7 độ C. Ảnh: Reuters. Tuyết rơi trên đường phố ở Charleston, bang Nam Carolina, ngày 3/1. Ảnh: CNN. Cây cối trước nhà “hóa đá” trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông ở Catonville, bang Maryland. Ảnh: CNN. Dòng thác nổi tiếng Niagara ở New York bị đóng băng. Ảnh: CNN. Những tảng băng trên sông Deleware gần Camden ngày 3/1. Ảnh: CNN. Sân bay quốc tế Logan ở Boston vắng vẻ ngày 3/1. Hàng nghìn chuyến bay trên khắp nước Mỹ đã bị hủy bỏ trong đợt giá rét kinh hoàng này. Ảnh: CNN. Khung cảnh lạnh lẽo ở Savannah, bang Georgia, ngày 3/1. Ảnh: CNN. Người phụ nữ đi bộ trong cái lạnh dưới 0 độ C ở Chicago hôm 2/1. Ảnh: CNN. Một người đàn ông đang chờ xe buýt ở Long Beach, thành phố New York, dưới trời mưa tuyết trắng xóa. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về trận bão tuyết ở Mỹ hồi tháng 2/2017 (Nguồn: VTC1)