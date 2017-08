Những người trúng xổ số có số phận đen tối nhất thế giới

Cặp vợ chồng Lara và Roger Griffiths: Vợ chồng nhà Griffiths chung sống rất hòa thuận cho đến khi họ trúng xổ số trị giá 2,76 triệu USD vào năm 2005. Năm năm sau khi trúng giải, căn nhà triệu đô mua được từ tiền sổ xố bỗng dưng bốc cháy, thiêu trụi toàn bộ tài sản. Cuộc hôn nhân 14 năm giữa hai người cũng chấm dứt, sau khi Lara buộc tội Roger ngoại tình với người phụ nữ khác. Bud Post: Thắng giải thưởng 16,2 triệu USD trong một cuộc sổ xố ở Pennsylvania năm 1988, Bud Post chìm vào vòng xoáy nợ nần chỉ sau một năm. Sau khi được giải, những người yêu quý dường như quay lưng lại với Post. Bạn gái cũ khởi kiện và giành được một phần ba giá trị giải thưởng, còn người anh ruột thì bị bắt vì thuê sát thủ ám sát ông nhằm chiếm đoạt tiền thừa kế. Sau đó, Post phải ngồi tù vì nổ súng vào một nhân viên thu tiền. Cặp vợ chồng Martyn và Kay Tott: Vợ chồng nhà Tott may mắn trúng giải xổ số jackpot trị giá 5 triệu USD, nhưng họ lại đánh mất tờ vé số. Camelot Group, công ty điều hành giải số xố trên, đã mở cuộc điều tra kéo dài bảy tuần để tìm tờ vé nhưng kết quả không mấy khả quan. Theo luật của công ty, sau 30 ngày mà chủ nhân của tờ vé trúng thưởng không nộp cho công ty thì giải thưởng ấy sẽ bị bỏ ngỏ. Chỉ vì sự việc này, cuộc sống hôn nhân của Martyn và Kay trở nên tồi tệ. Sharon Tirabassi: Người mẹ đơn thân trúng giải thưởng 10 triệu CAD từ công ty Ontario Lottery và Gaming Corp. Tuy nhiên, chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, Sharon trở lại cuộc sống trung lưu thường ngày "đi xe buýt, làm việc bán thời gian, ở nhà thuê". May mắn là chủ nhân giải thưởng đã lập một quỹ kí gửi để dành cho sáu đứa con của cô. Họ sẽ nhận được trợ cấp khi chạm mốc 26 tuổi. Evelyn Adams: Cô là chủ nhân của cả hai giải thưởng sổ xố vào năm 1985 và 1986. Người phụ nữ đến từ New Jersey đã tiêu toàn bộ số tiền mình nhận được vào một sòng bạc ở Atlantic City. Cô được nhiều người biết đến không phải là người may mắn trúng cả hai giải sổ xố liên tiếp, mà là người đòi tiền trợ cấp và giúp đỡ tài chính nhiều nhất. Tonda Lynn Dickerson: Tonda và đồng nghiệp của cô thường mua chung vé xổ số và họ quyết định sẽ phân chia giải thưởng cho từng người. Tuy nhiên, sau khi trúng giải thưởng trị giá 5 triệu USD, cô nhất quyết không chia đều số tiền cho đồng nghiệp mà giữ lại cho riêng mình. Chủ nhân giải thưởng bị IRS (Sở thuế vụ) truy thu "thuế quà tặng" là 111.934790 USD khi chuyển giao 51% phần thưởng cho gia đình. Gerald Muswagon: Là chủ nhân của giải thưởng xổ số jackpot trị giá 10 triệu USD ở Canada năm 1998, Gerald sau đó phung phí tiền thưởng mua nhiều nhà cửa, xe cộ cho bạn bè và người thân, đồng thời dính vào chất gây nghiện, rượu bia. Năm 2005, nợ nần chồng chất, Muswagon treo cổ kết liễu cuộc đời trong gara của cha mẹ anh. Suzanne Mullins: Năm 1993, cô từng trúng giải thưởng 4,2 triệu USD nhờ chơi loto tại Virginia. Thay vì nhận giải thưởng một lần, cô chia đều số giải thưởng ra ba phần và lần lượt mỗi năm nhận một phần. Năm 2006, cô lại vướng vào khoản nợ với một công ty và hứa sẽ trả khi tới kỳ lãnh tiền. Nhưng tới nay cô vẫn quỵt tiền với lý do trả tiền chữa bệnh cho con rể. Americo Lopes: Là công nhân xây dựng tại New Jersey, sau khi trúng số, ông đã tự ý bỏ việc, lấy lý do rằng cần phải phẫu thuật bàn chân. Tiếp theo, ông bị đồng nghiệp khởi kiện vì không chịu chia giải thưởng như đã thỏa thuận. Ibi Roncaioli: Chủ nhân giải thưởng loto trị giá 5 triệu USD vào năm 1991 bị đầu độc bởi chính người chồng của mình bằng thuốc giảm đau khi anh phát hiện Ibi bí mật trợ cấp 2 triệu USD cho đứa con với người đàn ông khác. Michael Carroll: May mắn nhận 15 triệu USD vào năm 2002 khi mới 19 tuổi, Carroll nhanh chóng sa vào con đường ăn chơi, phung phí không lối thoát. Kinh doanh bất thành cùng với lối sống sa đọa khiến anh trắng tay 5 năm sau đó. Carroll quay trở lại công việc cũ, tích cóp đồng lương ít ỏi của một nhân viên dọn rác. Andrew Jackson Whitaker Jr.: Nhà thầu xây dựng này từng trúng 315 triệu USD vào năm 2002. Sau khi nộp thuế, ông bỏ túi 114 triệu USD. Nhưng từ đó, ông liên tục gặp bất hạnh. Sau 2 lần mất chiếc xe hơi có chứa 545.000 USD vào năm 2003 và 200.000 USD một năm sau, cô cháu gái cùng cháu rể tương lai lần lượt qua đời do sốc thuốc. Bản thân ông lại bị kiện vì gian lận để trúng giải. 4 năm sau khi trúng giải, ông quay về kiếp trắng tay. Willie Hurt: Năm 1989, Willie thắng giải thưởng jackpot trị giá 3,1 triệu USD của Michigan Lottery. Hai năm sau, anh ly dị vợ và bị tước quyền nuôi con, đồng thời bị kết án tội danh giết người có chủ đích và sa vào con đường nghiện ngập. Denise Rossi: Sau khi trúng 1,3 triệu USD, Denise Rossi lập tức bỏ chồng mà không một lời giải thích. Dù nghi ngờ, người chồng Thomas vẫn ký đơn ly dị. Về sau, anh mới phát hiện ra cô giành được khoản tiền lớn nhờ trúng số. Sau đó, Thomas kiện Denise vì hành vi không công khai tài sản minh bạch lúc ly hôn và số tiền đó đã thuộc về Thomas. Luật sư của Denise nhận xét rằng, cô đã có thể giữ một nửa số tiền thưởng nếu như Denise thành thật chia sẻ với người chồng. Janite Lee: Từng trúng 18 triệu USD vào năm 1993 nhưng chỉ chưa đầy 10 năm sau, Janite Lee đã chính thức trắng tay vì thích đi làm các công tác từ thiện và xây dựng trường học. Nhưng nhiều nguồn tin lại cho rằng Janite còn dính đến cờ bạc và nợ nần. Năm 2001, cô chính thức tuyên bố phá sản. Luke Pittard: Có trong tay 1,9 triệu USD trong năm 2006, nhưng Luke Pittard nhanh cóng tiêu pha vô độ. Đúng 1 năm kể từ khi trúng số, anh đã quay về kiếp tay trắng chỉ vì ăn chơi sa đọa. Hiện anh tiếp tục làm công việc lật bánh hamburger tại McDonald's. Cặp vợ chồng Rhoda và Alex Toth: Giành được giải thưởng 13 triệu USD trong năm 1990 nhưng15 năm sau, họ đã phá sản hoàn toàn. Cặp đôi còn bị buộc tội trốn thuế. Quá tuyệt vọng, Alex đã ra đi trước khi phiên toà phúc thẩm diễn ra còn Rhoda sau này ngồi tù 2 năm. Vivian Nicholson: Từng được coi là người phụ nữ may mắn nhất nhì nước Anh khi thắng 152 nghìn Bảng Anh nhờ cá độ bóng đá vào năm 1961, nhưng vài năm sau đó, cô đã rơi vào cảnh không xu dính túi vì đổ quá nhiều tiền vào sắm quần áo. Ngoài ra, hôn nhân của Vivian cũng không mấy suôn sẻ. Cô Kết hôn đến 5 lần nhưng vẫn không thực sự hạnh phúc. Năm 2011, Vivan qua đời bởi nghiện chất cồn và áp lực tâm lý. Callie Rogers: Ẵm 3 triệu USD khi mới 16 tuổi đã khiến Callie Rogers trở nên mờ mắt. Cô đắm mình trong tiệc tùng và các thú vui xa hoa. Cá biệt, cô bỏ ra tới 30.000 USD sử dụng cocaine, vì thế nhanh chóng trở nên trắng tay. Sau khi tự tử bất thành trong 6 năm, cô đã trở thành mẹ của 2 đứa con. Hàng ngày, cô đều đi dọn vệ sinh để trang trải cuộc sống.

