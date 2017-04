Những điều luật “ất ơ” không thể ngó lơ trên thế giới

Uống hết mình lái xe hết sức

Nếu bị bắt khi bạn đang có men say trong ngừi và lái xe ở những nơi khác thì xác định bạn sẽ bị pháp luật xử đẹp. Nhưng ở Burkina Faso thì không, chẳng có luật lệ nào cấm người ta lái xe khi say xỉn cả. Lí do là đướng sá ở vùng này vô cùng kinh khủng, cùng việc thỉnh thoảng lại xuất hiện cá sâu trên đường nên không ai quan tâm đến việc có bằng lái xe hay tài xế say xỉn nữa.