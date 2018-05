Nhìn lại những lần nhậm chức TT Nga tại điện Kremlin

Theo tạp chí Russia Beyond, những ngày này điện Kremlin đang gấp rút tổ chức lễ nhậm chức Tổng thống Nga lần thứ 4 của đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ diễn ra vào hôm nay 7/5. Và sau đây xin mời độc giả nhìn lại 7 lần nhậm chức của các đời Tổng thống Nga tại điện Kremlin kể từ năm 1991 cho đến nay. Ảnh: Russia Beyond. Cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin là vị tổng thống đầu tiên của nước Nga Xô Viết thực hiện nghi lễ nhậm chức tại điện Kremlin vào ngày 10/7/1991, trước đó các nhà lãnh đạo của Liên Xô không thực hiện nghi thức này trong lễ như vậy. Ảnh: Russia Beyond. Ở thời điểm đó nhà nước Liên Xô vẫn còn tồn tại, trước khi nó chính thức tan rã vào tháng 12/1991 chỉ 5 tháng sau khi Tổng thống Yeltsin nhậm chức. Ảnh: Russia Beyond. Tổng thống Boris Yeltsin tiếp tục trên cương vị người đứng đầu nước Nga trong lễ nhậm chức vào năm 1996 và lần này cũng tại tại điện Kremlin và ở thời điểm đó nhà nước Liên bang Nga đã được hình thành kể từ năm 1991. Ảnh: Russia Beyond. Lễ nhậm chức Tổng thống Nga tiếp theo tại điện Kremlin là sự chuyển giao quyền lực giữa cựu Tổng thống Yeltsin cùng người kế nhiệm Tổng thống Vladimir Putin và đây cũng lần đầu tiên trong lễ nhậm chức của Tân Tổng thống Nga có sự xuất hiện của bản sao Hiến pháp Liên bang Nga. Ảnh: Russia Beyond. Sau những lễ nhậm chức kéo dài hàng tiếng đồng hồ, lễ nhậm chức Tổng thống Nga tiếp theo tại điện Kremlin chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 25 phút nhưng có tới 1.700 khách mời tham dự, khi ông Putin một lần nữa đắc cử Tổng thống Nga lần thứ 2. Ảnh: Russia Beyond. Lễ nhậm chức Tổng thống Nga tiếp theo vào năm 2008 tại điện Kremlin là sự chuyển giao quyền lực giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tường Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev. Ảnh: Russia Beyond. Và chỉ bốn năm sau đó ông Putin một lần nữa trở về điện Kremlin để chèo lái nước Nga qua khó khăn sau khi đắc cử Tổng thống Nga lần thứ ba trong năm 2012. Trong lễ nhậm chức diễn ra tại điện Kremlin vào ngày 7/5/2012. Ảnh: Russia Beyond. Khá trùng hợp là đúng sau 6 năm, ngày 7/5/2018 đương kim Tổng thống Nga Putin sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Nga thứ 4 của ông sau lễ nhậm chức tại điện Kremlin. Ảnh: Russia Beyond. Mời độc giả xem video: Lễ nhậm chức Tổng thống Nga đầu tiên của ông Vladimir Putin vào năm 2000. (nguồn AP)

