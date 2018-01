Nhìn lại một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 20/1/2017, Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng thứ 45 của nước Mỹ. Ảnh: Hello Magazine. Ngày 23/1, Tổng thống Trump ký sắc lệnh quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây là sắc lệnh hành pháp đầu tiên được tân Tổng thống Mỹ ký tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters. Một tuần sau khi nhậm chức, ngày 27/1, Tổng thống Trump lại ký sắc lệnh gây tranh cãi về việc cấm người dân từ 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ trong ít nhất 90 ngày tới. Ảnh: Getty Images. Vào tháng 5/2017, ông Trump đã có chuyến công du đến Trung Đông lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ. Ảnh: Fox News. Tại Ả-rập Xê-út, Tổng thống Trump và Quốc vương Salman đã ký kết một hợp đồng vũ khí trị giá gần 110 tỷ USD. Ảnh: Getty Images. Ngày 22/5, ông Trump trở thành vị Tổng thống đầu tiên tới thăm Bức tường Than khóc, địa điểm được cho là linh thiêng nhất của người Do Thái trên thế giới, ở Đông Jerusalem. Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Bỉ trong ngày 25/5. Ảnh: Getty. Ngày 26/5, Tổng thống Trump dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Sicily (Italy) để thảo luận một loạt vấn đề quan trọng, trong đó có tình hình bán đảo Triều Tiên, thương mại, biến đổi khí hậu và tình hình Biển Đông,...Đây cũng là lần đầu tiên ông Trump tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 trên cương vị Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty. Tháng 6/2017, Tổng thống Trump thông báo quyết định sẽ rút Mỹ khỏi Thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris. Ảnh: Getty Images. Ngày 19/9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump dọa có thể “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên. Ảnh: ABC News. Được biết, nhiều quan chức cấp cao đã bị sa thải hoặc từ chức trong năm đầu tiên cầm quyền của Tổng thống Trump, trong đó có Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey. Ảnh: CNN. Tổng thống Trump đã có chuyến công du Châu Á với các điểm dừng chân là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines trong khoảng thời gian từ ngày 5-14/11. Ảnh: Nhà lãnh đạo Mỹ bắt tay Tổng thống Moon Jae-in tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul hôm 7/11. Ảnh: Reuters. Ngày 10/11, Tổng thống Trump tới Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Tổng thống Trump phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) ở Đà Nẵng. Ảnh: Reuters. Ông Trump (trái) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lúc xếp hàng chụp ảnh lưu niệm trong lễ đón chính thức các lãnh đạo APEC tại Đà Nẵng hôm 10/11. Ảnh: Reuters. Ông chủ Nhà Trắng và lãnh đạo của các nước thành viên ASEAN tới dự chương trình Gala đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tối 12/11. Ảnh: Reuters. Ngày 6/12, Tổng thống Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và thông báo sẽ dời Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem. Quyết định này của ông Trump đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia và dẫn đến các cuộc biểu tình bùng nổ tại nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: ABC News. Ngày 22/12, ông Trump ký ban hành luật cải cách thuế trị giá 1,5 nghìn tỷ USD trước khi ông lên đường tới Florida nghỉ Giáng sinh và đón năm mới. Ảnh: Reuters. Có thể nói, năm 2017 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến chính trường trong nước này và thế giới không ít lần biến động nhưng ông cũng đạt được những thành công nhất định. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia phân tích chính trị, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách khó khăn nữa trong năm 2018. Ảnh: BI. Mời quý độc giả xem thêm video: Đụng độ bùng phát ở khu Bờ Tây và Dải Gaza sau "quyết định Jerusalem"của Tổng thống Trump. (Nguồn: Daily Mail)

