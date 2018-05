Nhan sắc xinh đẹp của những nữ điệp viên nổi tiếng thế giới

Cựu nữ điệp viên Anna Chapman sinh ngày 23/2/1982 tại Volgograd, Nga. Cô là một trong 10 nhân viên tình báo Nga được Mỹ trao trả cho Nga vào năm 2010. Ảnh: Getty Images. Được biết, nữ điệp viên xinh đẹp này hiện giờ là một triệu phú, kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và làm MC truyền hình. Ảnh: Metro.com. Nữ điệp viên Mata Hari sinh ngày 7/8/1876 tại Leeuwarden, Hà Lan. Bà là một vũ công chuyên nghiệp và sau này trở thành gián điệp cho Pháp năm 1916. Ảnh: Biography. Tuy nhiên, vũ nữ xinh đẹp người Hà Lan này đã bị buộc tội làm điệp viên hai mang cho nước Pháp và Đức trong Chiến tranh Thế giới Thứ nhất, sau đó bà bị Tòa án Quân sự Pháp xử bắn vào năm 1917. Ảnh: Biography. Christine Granville sinh ngày 1/5/1908 tại Trzepnica, Ba Lan. Bà là một nữ điệp viên xinh đẹp, dũng cảm và tài giỏi, đã có nhiều đóng góp vào thắng lợi của Tình báo Anh thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nữ điệp viên Granville sau này đã được tặng thưởng huân huy chương vì những chiến công của bà trong thời kỳ chiến tranh. Ảnh: Daily Mail. Năm 1952, Granville bị đâm chết tại khách sạn Shelbourne ở thủ đô London, Anh. Hung thủ là một gã đàn ông trước đó từng tán tỉnh bà nhưng bị bà từ chối tình cảm. Ảnh: Daily Mail. Nancy Wake sinh ngày 30/8/1912 tại Wellington, New Zealand. Bà là nữ điệp viên bí mật trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai và là một trong số 39 nữ điệp viên ít ỏi của Cục Tác chiến Đặc biệt (SOE) Tình báo Anh. Ảnh: Wikipedia. Nancy trở thành nữ điệp viên nhận được nhiều huân chương nhất từ quân Đồng minh. Bà được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Danh dự, Huân chương Thập tự Chiến tranh và Huân chương Kháng chiến, còn Chính phủ Mỹ tặng bà Huân chương Tự do, Chính phủ Anh là Huân chương George,... Bà mất ngày 7/8/2011. Ảnh: Pinterest. Melita Norwood là một nữ điệp viên nổi tiếng và có thời gian hoạt động thuộc hàng lâu nhất trong số những điệp viên thời Chiến tranh Lạnh. Ảnh: Wikipedia. Melita Norwood được Cơ quan an ninh Liên Xô (KGB) tuyển mộ năm 1937. Với vỏ bọc là một nữ thư ký riêng, Melita Norwood đã cung cấp những thông tin “mật” về chương trình nghiên cứu bom nguyên tử của Anh cho Liên Xô trong suốt khoảng thời gian từ cuối thập niên 1930 cho tới khi bà nghỉ hưu năm 1972. Bà qua đời ngày 2/6/2005 tại Anh, hưởng thọ 93 tuổi. Ảnh: Telegraph.Nữ điệp viên Anh có xuất thân là Công chúa Ấn Độ - Noor Khan - sinh ngày 1/1/1914 tại thủ đô Moscow, Nga. Cha bà là cháu của Vua Tipu Sultan, cai trị Vương quốc Mysore vào thế kỷ XVIII. Ảnh: pri.org. Trong thời kỳ Thế chiến II, nữ điệp viên Noor Khan đã được cử sang Pháp và có nhiệm vụ thu thập thông tin của Đức Quốc xã rồi gửi về Anh. Cuối cùng, Noor Khan bị một điệp viên hai mang phản bội và bị Đức Quốc xã bắt giam. Vào sáng ngày 13/9/1944, bà đã bị xử bắn tại trại tập trung Dachau ở Đức. Ảnh: feminisminindia.com. Mời độc giả xem thêm video: Cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc hồi phục nhanh chóng (Nguồn :VTC1)

