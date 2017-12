Ngưỡng mộ những chính khách tuổi trẻ tài cao nổi bật nhất 2017

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp hồi tháng 5/2017, ông Emmanuel Macron, 40 tuổi, đã giành chiến thắng áp đảo với trên 65% số phiếu ủng hộ và trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp kể từ thời Napoleon. Ảnh: Indian Express. Được biết, ông Macron từng làm Bộ trưởng Kinh tế trong nội các của cựu Tổng thống Francois Hollande. Ảnh: Twitter. Có thể nói, việc người dân bầu ông Macron là biểu hiện cho một sự thay đổi được chờ đợi từ lâu trong nền chính trị nước Pháp. Ảnh: Reuters. Một trong những chính khách tuổi trẻ tài cao nổi bật năm 2017 không thể không kể đến Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Ảnh: Getty Images. Được biết, trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10/2017, Đảng Nhân dân Áo (ÖVP) đã giành thắng lợi với 31,6% tổng số phiếu bầu, đồng nghĩa với việc lãnh đạo đảng Sebastian Kurz, 31 tuổi, trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới được bầu làm thủ tướng. Ảnh: The Independent. Trước đó, vào năm 2013, ở tuổi 27, Sebastian Kurz trở thành Ngoại trưởng Áo và là người trẻ tuổi nhất nắm giữ chức vụ quan trọng nhất của Bộ Ngoại giao. Vào tháng 5/2017, ông trở thành Chủ tịch của Đảng Nhân dân Áo OVP. Ảnh: 6abc.com. Chiến thắng của ông Sebastian Kurz trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10/2017 đã trở thành "cơn địa chấn chính trị" trên thế giới. Ông Kurz được kỳ vọng sẽ giúp thay đổi và vực dậy nền kinh tế Áo đang suy thoái. Ảnh: AP. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, 37 tuổi, cũng là một trong những chính khách nổi bật gia nhập hàng ngũ lãnh đạo trẻ nhất thế giới năm 2017. Ảnh: Twitter. Ngày 26/10, bà Jacinda Ardern, lãnh đạo Công đảng, đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand. Bà trở thành nữ lãnh đạo trẻ tuổi nhất New Zealand trong vòng hơn 150 năm qua và là nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới. Ảnh: News.com.au. Được biết, bà Jacinda Ardern từng theo học Cử nhân nghiên cứu truyền thông, chuyên ngành chính trị và quan hệ công chúng tại trường Đại học Waikato và từng làm việc 3 năm cho văn phòng nội các của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: Getty Images. Vào năm 28 tuổi, bà Jacinda Ardern đã được bầu vào Quốc hội New Zealand và là thành viên trẻ nhất cơ quan lập pháp nước này. Ảnh: AP. Năm nay 29 tuổi, Nữ Giám đốc Truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hope Hicks, là một nhân vật trẻ tuổi đáng chú ý với tài sắc vẹn toàn. Ảnh: Cosmopolitan. Hope Hicks sinh ra trong gia đình giàu truyền thống làm quan hệ công chúng và chính trị ở Greenwich, vùng ngoại ô giàu có của thành phố New York (Mỹ). Cô tốt nghiệp Đại học Southern Methodist (bang Texas). Ảnh: New York Times. Hồi tháng 1/2017, Tạp chí Forbes từng vinh danh Hicks là một trong những nhân vật trẻ nổi bật dưới 30 tuổi. Ảnh: Vanity Fair. Mời độc giả xem video: Ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống Pháp hồi tháng 5/2017 (Nguồn: VTV1)

