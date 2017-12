Khó đỡ những khoảnh khắc đáng quên của chính khách thế giới 2017

Thủ tướng Đức Angela Merkel là một trong những chính khách thế giới có nhiều biểu cảm "độc" nhất được giới truyền thông ghi lại được trong suốt năm 2017. Ảnh: Bà Merkel đứng giữa Chủ tịch EU Donald Tusk, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Donald Trump khi chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Italy hồi tháng 5/2017. Ảnh: PA. Gương mặt biểu cảm “lạ” của bà Merkel khi đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 tháng 5/2017. Ảnh: AP. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Đức bắt tay nhau tại Hội nghị G20 ở Đức hồi tháng 7/2017, một cái bắt tay với vẻ biểu cảm đầy bất ngờ của hai nguyên thủ. Ảnh: Getty Images. Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với Thủ tướng Đức Merkel về một vấn đề có vẻ rất "nghiêm trọng" tại Hội nghị G20 tháng 7/2017. Ảnh: Twitter. Tổng thống Trump thử gậy bóng chày tại sự kiện quảng bá sản phẩm "made in usa" người Mỹ dùng hàng Mỹ tại Nhà Trắng hồi tháng 7/2017. Ảnh: Reuters. Khoảnh khắc "không ai biết ai" của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Getty Images. Tổng thống Trump “bối rối” khi lần đầu tiên thực hiện nghi thức bắt tay theo kiểu truyền thống của ASEAN tại Philippines hồi tháng 11/2017. Ông Trump đứng giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: CNN. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và chồng là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đến dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump vào ngày 20/1. Ảnh: Bloomberg. Cú ngã hiếm hoi của Tổng thống Nga Putin khi tham gia một trận đấu hockey trên băng tại nhà thi đấu Olympic Shayba ở Sochi ngày 10/5. Được biết năm nay Tổng thống Putin đã 65 tuổi nhưng ông vẫn rất chăm chơi các môn thể thao đòi hỏi vận động mạnh. Ảnh: EPA. Thủ tướng Anh Theresa May vừa đi vừa thức ăn nhanh trong cuộc vận động tranh cử cách đây vài tháng. Ảnh: Internet. Thủ tướng Canada Justin Trudeau lấy tay “xé áo” sơ mi, để lộ một áo khác màu xanh nước biển có in chữ S trước ngực - trang phục biểu tượng của "Superman" một nhân vật siêu nhân anh hùng trong dịp lễ Halloween vừa qua. Ảnh: Internet. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng một nhân viên người Việt Nam làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Canada tản bộ và thưởng thức cà phê tại một quán nhỏ ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), hồi tháng 11/2017. Ảnh: Vietnamnet. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Putin gặp nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad tại căn cứ quân sự Hmeymim hồi tháng 12/2017 (Nguồn: AMN)

