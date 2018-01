Lính Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của TNK tại Syria

Hãng thông tấn Sputnik dẫn nguồn tin cho biết, hai quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng Afrin, tỉnh Aleppo, ngày 25/1. Hiện tại, chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria vẫn đang diễn ra ác liệt. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 26/1 tuyên bố, hơn 300 "tên khủng bố" đã bị tiêu diệt kể từ khi Ankara bắt đầu chiến dịch tại Afrin hôm 20/1. Ảnh: FNA. Được biết, các cuộc giao tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ, phiến quân do Ankara hậu thuẫn với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở Afrin đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng hoặc bị thương. Ảnh: Reuters. Theo hãng Hawar của người Kurd, tính đến ngày 24/1, 35 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin. Ảnh: Reuters. South Front dẫn nguồn tin an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, 7 chiến binh thuộc Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã bị Ankara bắt giữ trong khi người Kurd tuyên bố "tóm sống" 16 lính Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AMN/Getty Images. Trong diễn biến liên quan, YPG xác nhận 18 chiến binh đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Afrin. Ảnh: Reuters. Trước đó, Ankara tuyên bố tổng cộng 287 "tên khủng bố" đã bị tiêu diệt trong 4 ngày đầu tiên của chiến dịch tại Afrin. Tuy nhiên, đại diện của YPG bác bỏ thông tin này. Ảnh: Reuters. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tập trung tại một ngôi làng gần biên giới với Syria. Ảnh: Reuters. Các chiến binh Quân đội Syria Tự do (FSA) do Ankara hậu thuẫn tại một chốt kiểm soát ở Azaz, Syria. Ảnh: Reuter Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đến ngôi làng biên giới gần thị trấn Hassa ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria (Nguồn: RT)

