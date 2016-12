Lễ Giáng sinh trong nhà tù Brazil qua ảnh

Trong những ngày Lễ Giáng sinh và năm mới 2017 đang gần cận kề, các nữ phạm nhân trong nhà tù Nelson Hungria, Rio de Janeiro cũng háo hức với các hoạt động sôi nổi, chào đón kỳ nghỉ lễ này. Họ tham gia thi văn nghệ và trang trí buồng giam. Ảnh: Một phạm nhân nữ ăn vận để chuẩn bị cho vở kịch biểu diễn trong buồng giam được trang trí bắt mắt. Ảnh The Guardian Mục đích của hoạt động này là làm vơi đi nỗi buồn của các tù nhân khi không được ở bên cạnh cùng người thân dịp Giáng sinh. Ảnh The Guardian Các buồng giam được trang trí từ sàn lên tới trần nhà bằng các nguyên liệu tái chế như nắp chai chẳng hạn. Ảnh The Guardian Trong khi đó, người nhà của các phạm nhân sẽ gửi những đèn Giáng sinh và các đồ trang trí phức tạp khác mà tù nhân không thể tự làm. Ảnh: Một buồng giam đã được trang trí lộng lẫy. Ảnh The Guardian Nữ phạm nhân mặc trang phục như một thần tiên. Cô là người chiến thắng trong cuộc thi ở mục trang phục đẹp nhất đêm thi. Ảnh The Guardian Nữ tù nhân ngồi phía trước tấm poster có nội dung “Chúc mừng các ngày nghỉ lễ”. Ảnh The Guardian Một hoạt cảnh về ngày Giáng sinh tại nhà tù. Ảnh The Guardian Một quản ngục đứng trước cửa phòng giam được trang trí đẹp mắt sau một phần biểu diễn. Ảnh The Guardian Khoảng 540 phạm nhân tham gia cuộc thi Buồng giam rực rỡ. Ảnh The Guardian Các phạm nhân nữ trong một buồng giam vỗ tay sau một tiết mục dự thi. Ảnh The Guardian Phòng giam chiến thắng trong cuộc thi sẽ nhận phần thưởng là một cuộc nâng cấp nhà tắm. Phòng giành vị trí thứ hai và thứ ba nhận được một ti vi màn hình phẳng. Ảnh The Guardian

