Không khí New Delhi đang "đốt cháy" phổi của người dân Ấn Độ

Theo tờ Daily Mail (Anh), việc hít thở trong bầu không khí ở thủ đô New Delhi những ngày này tương đương với việc hút 44 điếu thuốc một ngày. Ảnh: CNN. Khí thải từ các nhà máy, xe cộ và người dân đốt rơm rạ sau vụ thu hoạch đã khiến tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi ngày càng trầm trọng, buộc các nhà chức trách phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Ảnh: CNN. Hồi tuần trước, chính quyền New Delhi đã cấm hoạt động xây dựng và xe tải vào thành phố cũng như đóng cửa hàng nghìn trường học. Ảnh: CNN. Tuy nhiên, ngày 13/11, nhiều trường học đã mở cửa trở lại trong mùa thi cử, khiến các bậc phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con em mình. Ảnh: Reuters. “Chính quyền đang chơi đùa với sức khỏe của bọn trẻ. Chúng đối diện với cơn ho, tức ngực và khó thở trên đường tới trường. Trên thực tế, trẻ em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi ô nhiễm không khí”, Ashok Agrawal, Chủ tịch Hội phụ huynh Ấn Độ, chia sẻ. Ảnh: Reuters. Viết trên trang cá nhân Twitter, Arvind Kejriwal, một quan chức New Delhi, mô tả thủ đô Ấn Độ hiện giờ không khác gì một “buồng khí độc”. Ảnh: Reuters. “Mắt tôi cay xè và tôi cảm thấy ngột ngạt mỗi khi ra đường”, CNN dẫn lời sinh viên Swati Kashyap. Ảnh: Reuters. Khói bụi độc hại bao trùm thủ đô Ấn Độ. Ảnh: Reuters. Ngoài các mối lo ngại về sức khỏe, tình trạng ô nhiễm không khí đã khiến nhiều chuyến tàu, chuyến bay bị trì hoãn cũng như gây ra tai nạn giao thông. Ảnh: CNN. Nhiều người dân New Delhi luôn phải đeo khẩu trang hoặc dùng khăn bịt mặt nhằm hạn chế tối đa tác động của ô nhiễm không khí. Ảnh: CNN. Những tòa nhà cao tầng ở New Delhi hiện lên mờ ảo trong "sương mù" nhưng thật ra lại là khói bụi độc hại. Ảnh: Reuters. Quang cảnh thủ đô New Delhi trong một ngày sương mù dày đặc hôm 10/11/2017. Ảnh: Reuters.

