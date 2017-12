Jerusalem: Ông già Noel Palestine đối đầu với an ninh Israel

Theo Sputnik ngày 24/12, nhiều người biểu tình Palestine mặc trang phục ông già Noel đã đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh Israel tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây trong dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: SF. Được biết, những người biểu tình mang theo cờ Palestine đã tập trung trước một chốt quân sự của Israel để phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: SF. Sau đó, lực lượng an ninh Israel đã sử dụng lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Ảnh: SF. “Ông già Noel” bị thương trong cuộc ẩu đả với các binh sĩ Israel ngay trong dịp lễ Giáng sinh 2017. Ảnh: Reuters. Theo Mohammad al-Lahham, một cư dân ở Bethlehem, những người biểu tình này muốn truyền tải thông điệp tới trẻ em Palestine về quyết tâm của họ theo con đường “hướng tới tự do và giành lại Jerusalem”. Ảnh: SF. “Vào dịp lễ Giáng sinh, ông già Noel thường đi phân phát quà. Nhưng ngày hôm nay, sự chiếm đóng ‘trái phép” của Israel đã biến những món quà thành bom đạn”, ông Mohammad nói. Ảnh: SF. Trước đó, ngày 6/12, Tổng thống Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, dẫn đến các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều khu vực ở Bờ Tây, Jerusalem và Dải Gaza,...Ảnh: SF. Palestine cho rằng quyết định của Mỹ là một động thái khiêu khích và rằng ông Trump đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Ảnh: SF. Tình hình ngày càng leo thang sau khi Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tuyên bố bắt đầu cuộc nổi dậy lần ba nhằm đáp trả “quyết định Jerusalem” của Nhà Trắng và các vụ không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ảnh: SF. Ngày 21/12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) đã mở phiên họp khẩn cấp hiếm thấy để bỏ phiếu về nghị quyết phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Palestine đã ca ngợi "chiến thắng" sau kết quả cuộc bỏ phiếu của UNGA. Ảnh: SF. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố, bất cứ quyết định nào của UNGA sẽ không ảnh hưởng đến “quyết định Jerusalem” của Washington. Ảnh: SF. Mời độc giả xem video: Binh sĩ Israel bắn người biểu tình Palestine (Nguồn: Daily Mail)

Theo Sputnik ngày 24/12, nhiều người biểu tình Palestine mặc trang phục ông già Noel đã đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh Israel tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây trong dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: SF. Được biết, những người biểu tình mang theo cờ Palestine đã tập trung trước một chốt quân sự của Israel để phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: SF. Sau đó, lực lượng an ninh Israel đã sử dụng lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Ảnh: SF. “Ông già Noel” bị thương trong cuộc ẩu đả với các binh sĩ Israel ngay trong dịp lễ Giáng sinh 2017. Ảnh: Reuters. Theo Mohammad al-Lahham, một cư dân ở Bethlehem, những người biểu tình này muốn truyền tải thông điệp tới trẻ em Palestine về quyết tâm của họ theo con đường “hướng tới tự do và giành lại Jerusalem”. Ảnh: SF. “Vào dịp lễ Giáng sinh, ông già Noel thường đi phân phát quà. Nhưng ngày hôm nay, sự chiếm đóng ‘trái phép” của Israel đã biến những món quà thành bom đạn”, ông Mohammad nói. Ảnh: SF. Trước đó, ngày 6/12, Tổng thống Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, dẫn đến các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều khu vực ở Bờ Tây, Jerusalem và Dải Gaza,...Ảnh: SF. Palestine cho rằng quyết định của Mỹ là một động thái khiêu khích và rằng ông Trump đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Ảnh: SF. Tình hình ngày càng leo thang sau khi Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tuyên bố bắt đầu cuộc nổi dậy lần ba nhằm đáp trả “quyết định Jerusalem” của Nhà Trắng và các vụ không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ảnh: SF. Ngày 21/12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) đã mở phiên họp khẩn cấp hiếm thấy để bỏ phiếu về nghị quyết phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Palestine đã ca ngợi "chiến thắng" sau kết quả cuộc bỏ phiếu của UNGA. Ảnh: SF. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố, bất cứ quyết định nào của UNGA sẽ không ảnh hưởng đến “quyết định Jerusalem” của Washington. Ảnh: SF. Mời độc giả xem video: Binh sĩ Israel bắn người biểu tình Palestine (Nguồn: Daily Mail)