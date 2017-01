Hình ảnh quân đội Iraq mở mặt trận mới đánh IS ở Mosul

Quân đội Iraq tiếp tục chiến dịch giải phóng Mosul khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS ở khu vực phía tây bắc thành phố. Trước đó, lực lượng chính phủ Iraq gần như đã đánh bật hoàn toàn nhóm khủng bố IS ra khỏi khu vực phía đông thành phố Mosul. Binh sĩ Iraq trên xe quân sự giơ tay biển tượng chiến thắng. Lực lượng Iraq bắt giữ một đối tượng tình nghi là thành viên của phiến quân IS. Một tốp binh sĩ Iraq tham gia chiến dịch giải phóng Mosul khỏi IS. Lực lượng Iraq mang theo vũ khí trên chiến trường Mosul. Được biết, ngày 21/1, lực lượng an ninh Iraq đã giành lại quyền kiểm soát thêm 2 quận ở khu vực đông bắc thành phố Mosul. Các lực lượng Iraq tiếp tục tiến đánh ở khu vực phía tây bắc thành phố sau những chiến thắng gần đây trước nhóm khủng bố ở Đông Mosul. Xe quân sự của quân đội Iraq tham gia cuộc chiến chống IS. Một thành viên của lực lượng Iraq trên chiến trường. (Nguồn ảnh: Fars News Agency)

