Hình ảnh nước Mỹ tưng bừng đón năm mới 2017

Quả cầu pha lê ở Quảng trường Thời Đại, thành phố New York, được hạ xuống đã đánh dấu thời khắc nước Mỹ chính thức bước sang năm mới 2017. Được biết, quả cầu pha lê này được ghép từ 2.688 tấm pha lê nhỏ và nặng khoảng 5,4 tấn. Quả cầu năm 2017 mang chủ đề "Gift of Kindness" (Tạm dịch: Món quà của lòng nhân ái). Dòng chữ “Happy New Year” ở Quảng trường Thời Đại xuất hiện khi đồng hồ điểm đúng 24 giờ ngày 31/12/2016 (tức 12 giờ ngày 1/1/2017 theo giờ Việt Nam). Màn bắn pháo hoa rực rỡ... ...và hàng tấn hoa giấy đầy màu sắc tung bay ở Quảng trường Thời Đại vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đông đảo người dân và du khách tập trung ở Quảng trường Thời Đại đón năm mới 2017. Một cô gái phấn khích trong đêm đón Giao thừa. Những mảnh giấy muôn sắc màu tung bay trong niềm hân hoan của mọi người. Hình ảnh Quảng trường Thời Đại ở Mỹ trong đêm Giao thừa. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã biểu diễn các tiết mục trong sự kiện âm nhạc chào năm mới 2017 ở Quảng trường Thời Đại, trong đó có Thomas Rhett,... ...ca sĩ Joe Jonas, ...hay ca sĩ Mariah Carey. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Quả cầu pha lê ở Quảng trường Thời Đại, thành phố New York, được hạ xuống đã đánh dấu thời khắc nước Mỹ chính thức bước sang năm mới 2017. Được biết, quả cầu pha lê này được ghép từ 2.688 tấm pha lê nhỏ và nặng khoảng 5,4 tấn. Quả cầu năm 2017 mang chủ đề "Gift of Kindness" (Tạm dịch: Món quà của lòng nhân ái). Dòng chữ “Happy New Year” ở Quảng trường Thời Đại xuất hiện khi đồng hồ điểm đúng 24 giờ ngày 31/12/2016 (tức 12 giờ ngày 1/1/2017 theo giờ Việt Nam). Màn bắn pháo hoa rực rỡ... ...và hàng tấn hoa giấy đầy màu sắc tung bay ở Quảng trường Thời Đại vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đông đảo người dân và du khách tập trung ở Quảng trường Thời Đại đón năm mới 2017 . Một cô gái phấn khích trong đêm đón Giao thừa. Những mảnh giấy muôn sắc màu tung bay trong niềm hân hoan của mọi người. Hình ảnh Quảng trường Thời Đại ở Mỹ trong đêm Giao thừa. Nhiều ca sĩ nổi tiếng đã biểu diễn các tiết mục trong sự kiện âm nhạc chào năm mới 2017 ở Quảng trường Thời Đại, trong đó có Thomas Rhett,... ...ca sĩ Joe Jonas, ...hay ca sĩ Mariah Carey. (Nguồn ảnh: Daily Mail)