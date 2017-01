Hình ảnh đầu tiên nghi can xả súng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo hãng thông tấn Anadolu, những hình ảnh về nghi can vụ xả súng ở Thổ Nhĩ Kỳ đêm Giao thừa đã được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Daily Mail. Daily Mail đưa tin, hình ảnh chân dung nghi can chính vụ xả súng tại hộp đêm Reina nổi tiếng ở thành phố Istanbul xuất hiện sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 12 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc. Kẻ xả súng vẫn đang lẩn trốn. Ảnh: RT. RT cho biết, những hình ảnh được ghi lại cho thấy nghi can là một người đàn ông trẻ, tóc đen. Ảnh: Daily Mail. Các nhà điều nhận định, kẻ xả súng tại hộp đêm Thổ Nhĩ Kỳ đến từ Kyrgyzstan. Ảnh: Daily Mail. Các chuyên gia chống khủng bố cho rằng tay súng là một sát thủ “chuyên nghiệp”. Ảnh: RT. Cận cảnh gương mặt nghi can chính vụ tấn công hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul vừa qua. Ảnh: Daily Mail. Một hình ảnh khác về nghi can được camera giám sát ghi lại. Ảnh: Daily Mail. Hiện, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng truy bắt nghi can này cũng như tìm ra mối liên hệ của y với những kẻ đã hỗ trợ y ở bên trong và ngoài hộp đêm. Ảnh: Daily Mail. Theo thông tin mới nhất, 39 người thiệt mạng và gần 70 người khác bị thương trong vụ tấn công đẫm máu tại hộp đêm ở thành phố Istanbul vừa qua. Ảnh: Daily Mail.

