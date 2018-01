Hình ảnh biểu tình dữ dội bùng phát ở Hy Lạp

Theo Reuters, ngày 12/1, hàng nghìn đã đổ ra đường phố ở trung tâm thủ đô Athens để biểu tình phản đối các cải cách mới của Quốc hội Hy Lạp, trong đó có quy định về hạn chế quyền đình công. (Nguồn ảnh: Reuters) Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Athens đã ngừng hoạt động hôm 12/1 do các cuộc đình công phản đối cải cách mới của chính phủ Hy Lạp, gây ra tình trạng ách tắc giao thông tại thành phố 3,8 triệu dân này. Dự luật dự kiến được Quốc hội Hy Lạp thông qua ngày 15/1 sẽ cắt giảm trợ cấp gia đình hay làm cho việc tổ chức đình công khó hơn,… Được biết, nhiều cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện cũng bị đình trệ do các bác sĩ nghỉ làm. Chính phủ Hy Lạp cho biết họ cần thực hiện các cải cách này để nhận các khoản giải ngân tiếp theo của gói cứu trợ. Đụng độ đã xảy ra bên ngoài tòa nhà Quốc hội khi một số người biểu tình cố tiếp cận tòa nhà. Cảnh sát Hy Lạp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Trước đó, hàng trăm thành viên của PAME đã tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Tài chính vào tối 11/1 để phản đối dự luật liên quan đến cải cách. Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động Hy Lạp bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Dự luật mới đã gây bất bình cho nhiều người dân Hy Lạp, những người đã và đang phải chịu tình trạng thu nhập và điều kiện sống giảm sút. Cảnh sát chống bạo động Hy Lạp ngăn cản người biểu tình tiếp cận tòa nhà Quốc hội. Người biểu tình Hy Lạp đối đầu với lực lượng an ninh nước này. Mời độc giả xem video biểu tình phản đối cải cách ở Hy Lạp (Nguồn: Reuters)

