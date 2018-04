Giải phóng xong Douma, Quân đội Syria lại như “ngồi trên đống lửa”

Theo Al Masdar News dẫn thông báo từ Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria ngày 12/4 cho biết, Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Đông Ghouta, sau khi các tay súng phiến quân cuối cùng rời khỏi thị trấn Douma. Ảnh: AMN. “Hôm nay, một sự kiện quan trọng trong lịch sử đất nước Syria đã xảy ra. Lá cờ Syria tung bay trên tòa nhà ở Douma đánh dấu việc Quân đội Syria đã tái chiếm hoàn toàn thị trấn này cũng như Đông Ghouta”, Tướng Yury Yevtushenko phát biểu. Ảnh: AMN. Theo South Front, tổng cộng, hơn 3.354 tay súng phiến quân Jaysh al-Islam và 8.642 thành viên gia đình của họ đã rời khỏi thị trấn Douma kể từ khi thỏa thuận sơ tán đạt được hôm 8/4. Ảnh: Bản đồ khu vực Đông Ghouta ngày 12/4. Ảnh: SF. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì Quân đội Syria lại phải đối diện với nguy cơ một cuộc không kích từ phía Mỹ và các nước đồng minh sau khi Damascus bị cáo buộc là “thủ phạm” vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma cuối tuần trước. Ảnh: FNA. Mỹ gần đây đã điều các tàu chiến tới Địa Trung Hải, áp sát địa phận Syria. Hôm 11/4, Tổng thống Trump lên mạng xã hội Twitter và tung ra lời đe dọa “tên lửa đang tiến đến Syria”. Ảnh: Slate.com. Thậm chí, ông Frederic C. Hof, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Syria, còn dự đoán Washington sẽ thực hiện cuộc tấn công vào Syria trong khoảng từ 20h đến 22h tối 12/4. Ảnh: Youtube. Trong khi đó, theo RT, Thủ tướng Anh Theresa May được cho là đã lệnh cho các tàu ngầm đi vào vị trí trong phạm vi có thể khai hỏa nhắm tới Syria, có thể vào tối ngày 12/4. Ảnh: Global Look Press. Đáp lại những động thái từ phía Mỹ và đồng minh, nguồn tin quân sự Nga thông báo, các lực lượng Hải quân và Không quân nước này đã chuẩn bị sẵn sàng đáp trả ngay lập tức bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Syria. Ảnh: FNA. Quân đội Syria cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao và thề sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào từ Washington và đồng minh. Ảnh: FNA. Trong khi đó, các chiến đấu cơ Nga và Syria liên tục thực hiện những chuyến bay tuần tra ở vùng biển Syria ở phía Tây Địa Trung Hải sau khi Washington đe dọa một cuộc tấn công quân sự nhằm vào lãnh thổ Syria. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem thêm video: Sức mạnh của tên lửa Tomahawk Mỹ không kích căn cứ Syria hồi năm 2017 (Nguồn: VTC1)

