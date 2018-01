Ghé thăm ngôi làng lạnh nhất thế giới ở Nga

Do chỉ cách vòng cực Bắc 350 km nên Oymyakon có khí hậu lạnh khắc nghiệt, đặc biệt là vào mùa đông, khiến nơi đây còn được mệnh danh là ngôi làng lạnh nhất thế giới. Ảnh: The Sun. Nhiệt độ trung bình ở đây vào mùa đông là từ -50 độ C đến -60 độ C. Được biết, tại ngôi làng lạnh giá này, khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -52 độ C thì học sinh mới được nghỉ học. Ảnh: The Sun. Mới đây, nhiệt kế được lắp đặt tại ngôi làng Oymyakon từ năm ngoái đã bị vỡ khi nhiệt độ xuống mức -62 độ C. Ảnh: The Sun. Thời tiết lạnh tới mức cặp lông mày của cô gái bị đóng băng. Ảnh: The Sun. Một người dân địa phương chụp ảnh “tự sướng” khi khuôn mặt của anh đang bị đông cứng trong cái lạnh như cắt da cắt thịt. Ảnh: The Sun. Nhiệt độ kỉ lục ở Oymyakon từng đo được là -71,2 độ C. Ảnh: The Sun. Người đàn ông cho đàn gia súc ăn trong ngôi làng Oymyakon. Ảnh: The Sun. Ngôi làng Oymyakon trở thành khu vực lạnh giá nhất thế giới có người sinh sống. Ảnh: Instagram. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là -62 độ C. Ảnh: Instagram. Không gian bao trùm một màu trắng xóa lạnh lẽo. Ảnh: Instagram. Mời độc giả xem thêm video về trận bão tuyết ở Mỹ hồi tháng 2/2017 (Nguồn: VTC1)

