Đụng độ đẫm máu Israel-Palestine: Hơn 5.000 người thương vong

Theo hãng thông tấn Reuters ngày 27/4, binh sĩ Israel đã bắn chết 41 người Palestine và làm bị thương hơn 5.000 người khác trong các cuộc đụng độ dữ dội ở biên giới Israel-Gaza bắt đầu bùng phát từ ngày 30/3. (Nguồn ảnh: Reuters) Lực lượng an ninh Israel đã sử dụng hơi cay để trấn áp đám đông người biểu tình Palestine dọc biên giới Dải Gaza. Trong khi đó, những người biểu tình ném đá về phía binh sĩ Israel. Một người biểu tình bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel được đưa đi cấp cứu hôm 27/4. Người biểu tình Palestine phá hàng rào thép gai trong cuộc đụng độ ngày 27/4. Người phụ nữ cầm lá cờ Palestine trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel. Một cư dân Palestine ngã xuống đất khi tham gia biểu tình. Người đàn ông Palestine bị thương được đưa tới bệnh viện ở thành phố Gaza hôm 27/4. Người biểu tình cầm bom xăng trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở biên giới Israel-Gaza ngày 27/4. Một người biểu tình được sơ cứu sau khi trúng hơi cay của binh sĩ Israel hôm 27/4. Người phụ nữ bị thương được đưa ra khỏi khu vực xảy ra đụng độ trên biên giới Gaza-Israel. Hơi cay mù mịt trong cuộc đụng độ dữ dội ở biên giới Gaza-Israel. Hôm 27/4, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, ông Zeid Raad Al Hussein, đã kêu gọi lực lượng an ninh của Israel chấm dứt việc sử dụng vũ lực quá mức ở Dải Gaza và phải chịu trách nhiệm về số lượng lớn người Palestine thiệt mạng và bị thương trong những tuần qua. Mời độc giả xem video: Israel-Palestine căng thẳng, leo thang đổ máu tại Dải Gaza (Nguồn: VTC1)

