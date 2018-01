Đụng độ dữ dội Israel-Palestine trong “ngày thịnh nộ” vì Tổng thống Trump

Theo Sputnik, hôm 12/1, gần 300 người Palestine đã bị thương trong cuộc đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh Israel ở Dải Gaza và khu Bờ Tây nhằm phản đối việc Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel hồi đầu tháng 12/2017. Ảnh: FNA. “Số người bị thương trong ngày hôm nay (12/1) đã tăng lên đến 290 người, trong đó có 30 người trúng đạn cao su”, Erab Fuqaha, phát ngôn viên của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết. Ảnh: FNA. Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ đống lốp xe bị người biểu tình Palestine đốt trên đường phố. Ảnh: FNA. Một cảnh sát Israel chĩa súng về phía người biểu tình Palestine. Ảnh: FNA. Những người biểu tình Palestine đã ném các vật thể vào lực lượng an ninh Israel và bị đáp trả bằng lựu đạn hơi cay. Ảnh: FNA. Ước tính, 850 người đã tham gia vào cuộc biểu tình hôm 12/1 tại 17 địa điểm ở Bờ Tây và hàng nghìn người khác đụng độ với cảnh sát Israel ở 4 địa điểm dọc biên giới của Dải Gaza với Israel. Ảnh: FNA. Lực lượng an ninh Israel được triển khai để trấn áp đám đông người biểu tình. Ảnh: FNA. Lực lượng Israel bắt giữ một người Palestine quá khích. Ảnh: FNA. Một người Palestine đeo mặt nạ khi tham gia biểu tình ngày 12/1. Ảnh: FNA. Đây là cuộc biểu tình trong “ngày thịnh nộ” lần thứ 6 kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hồi đầu tháng 12/2017. Việc ông Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hôm 6/12 đã khiến người dân Palestine giận dữ. Hàng loạt cuộc biểu tình bạo lực đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Israel, Palestine, Bờ Tây và Dải Gaza và vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt" dù hơn một tháng đã trôi qua. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem video: Đụng độ ở Đông Jerusalem (Nguồn: RT)

