Dân Sydney vất vả tranh chỗ chờ xem pháo hoa đón năm mới

Người dân tranh thủ tìm chỗ để xem pháo hoa. Bà Cloover Moore, thị trưởng Sydney, cho biết khoảng 1,5 triệu người sẽ đến tận nơi để chiêm ngưỡng tiết mục pháo hoa đêm giao thừa. Sydney là một trong những nơi tổ chức trình diễn pháo hoa đêm giao thừa ấn tượng nhất thế giới. Một số người đã phải cắm trại ở đây trong 48 giờ để không bị mất chỗ. Ảnh: Twitter. Cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng những vật dụng của người dân mang vào bên trong khu vực xem pháo hoa. Ảnh: Twitter. Nữ thị trưởng Sydney cho biết chi phí tổ chức bắn pháo hoa của Sydney năm nay khoảng 7 triệu USD. Australia những năm qua trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố. Do vậy, thành phố Sydney đã tăng cường an ninh nghiêm ngặt, tăng cường số lượng cảnh sát để bảo vệ trong đêm giao thừa. Ảnh: AAP. Người dân mang theo thức ăn, nước uống, tấm trải để sẵn sàng chờ đợi nhiều giờ liền trước đêm giao thừa. "Chúng tôi tụ tập và tổ chức buổi tiệc rất vui. Để được vào trong này, chúng tôi phải xếp hàng 3 giờ liền", một khách du lịch từ Anh nói. Ảnh: AAP. "Hiện chúng tôi không có mối lo ngại đe dọa nào đặc biệt. Các đêm giao thừa những năm qua luôn rất an toàn", Thị trưởng Moore khẳng định. Ảnh: AAP. Việc xếp hàng và tiếp nhận thêm người chính thức ngưng từ 15h20 (giờ địa phương). Ảnh: AAP. "Người dân sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc nhất và cũng rất an toàn. Thành phố Sydney sẽ bảo đảm an ninh xuyên suốt trong đêm đặc biệt này", Thị trưởng Moore nói. Ảnh: Getty.

