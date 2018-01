Cuộc sống ít người biết của trưởng nam nhà ông Trump

Donald Trump Jr., sinh ngày 31/12/1977 tại Manhattan, Mỹ. Anh là con trai cả của Tổng thống Trump với người vợ đầu, bà Ivana. Ảnh: BI. Donald Trump Jr. cùng em trai Eric đã được đưa vào trường nội trú sau khi bố mẹ họ ly hôn. Anh từng học trung học tại trường Hill ở Pottstown, bang Pennsylvania. Ảnh: BI. Năm 12 tuổi, Donald Trump Jr. từng không nói chuyện với cha mình trong suốt một năm. Ảnh: BI. Con trai cả của ông Trump học chuyên ngành tài chính và bất động sản tại trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Được biết, hai em của Donald Trump Jr. là Ivanka và Eric sau này cũng học tại trường Wharton. Ảnh: BI. Sau khi tốt nghiệp, Donald Trump Jr. dành một năm ở Aspen, bang Colorado, để làm những điều mình thích như săn bắt, đánh cá hay cắm trại,...Ảnh: BI. Trump Jr. học hỏi được nhiều kỹ năng sống từ chính ông bà của mình. Hồi còn nhỏ, anh sống cùng ông bà ở Tiệp Khắc trong 6 đến 8 tuần vào mùa hè. Ảnh: BI. Ít ai biết rằng trưởng nam nhà ông Trump có vốn tiếng Séc khá chuẩn. Ảnh: BI. Khi trở về nhà vào tháng 9/2001, Trump Jr. bắt đầu làm việc cho cha mình, khi đó ông Donald Trump vẫn là một tỷ phú. “Khi các con được 21 tuổi, tôi đã giao chúng lại cho ông ấy”, bà Ivana chia sẻ. Ảnh: BI. Trump Jr. kết hôn với Vanessa Kay Haydon, một người mẫu xinh đẹp, vào ngày 12/11/2005. Đám cưới của họ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Mar-a-Lago của gia đình ông Trump. Ảnh: BI. Vợ chồng Trump Jr. có 5 người con: Kai (sinh năm 2007), Donald III (sinh năm 2009), Tristan (sinh năm 2011), Spencer (sinh năm 2012) và Chloe (sinh năm 2014). Ảnh: BI. Dù vậy giống như nhiều thanh niên khác ở Mỹ, khi còn trẻ Trump Jr. cũng có một số thói quen xấu nhất định và một trong số đó là say xỉn, điều ông Trump vốn rất ghét. Thậm chí quý tử của Tổng thống Mỹ từng có lần bị bắt giữ ở New Orleans vì say xỉn. Trump Jr. nói rằng bây giờ anh không uống rượu nữa. Ảnh: BI. Trump Jr. thích săn bắn. Tuy nhiên, bức ảnh Trump Jr. cùng em trai chụp cùng một chú báo đã chết được đăng trên mạng hồi năm 2016 đã khiến cộng đồng mạng “nổi giận”. Ảnh: BI. Sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Trump Jr. đã gia nhập đội ngũ điều hành chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng của cha anh. Ảnh: BI. Trump Jr. và em trai Eric hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn Trump Organization, công ty của gia đình Tổng thống Trump. Ảnh: BI. Mời độc giả xem video: Gia đình Tổng thống Trump mở tiệc đón năm mới 2018 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Nguồn: Daily Mail)

