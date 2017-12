Con trai Gaddafi định tranh cử Tổng thống Libya là ai?

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời ông Basem al-Hashimi al-Soul, phát ngôn viên của gia đình cố Đại tá Gaddafi, mới đây xác nhận rằng ông Saif al-Islam Gaddafi sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Libya vào năm 2018. Ảnh: Newsweek. “Ông Saif al-Islam Gaddafi sẽ tuyên bố vận động tranh cử Tổng thống trong tương lai. Quyết định này sẽ được công bố trên truyền hình trong một ngày sớm được ấn định”, ông al-Soul cho biết. Ảnh: EPA. Thông tin ông Saif, 45 tuổi, có khả năng tranh cử Tổng thống Libya đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước này và quốc tế. Một số người ủng hộ cho rằng ông Saif có thể sẽ thống nhất đất nước và chấm dứt tình trạng hỗn loạn, chia rẽ nghiêm trọng của Libya hiện nay. Ảnh: AMN. "Ông Saif al-Islam có kế hoạch tăng cường an ninh cũng như ổn định tình hình tại Libya trong sự hợp tác với các bên", tờ Egypt Today dẫn lời phát ngôn viên Al-Soul. Ảnh: The Guardian. Được biết, Saif al-Islam Muammar al-Gaddafi 25/6/1972 tại Tripoli, Libya. Ông là một kỹ sư và nhà chính trị Libya. Ảnh: Sputnik. Saif là con trai thứ nhì của cố lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi với người vợ thứ hai của ông, bà Safia Farkash. Ảnh: Reuters. Trước đây, Saif từng theo học tại trường Đại học Tripoli (năm 1994), trường Đại học IMADEC (2000) và Đại học Kinh tế và Khoa học Chính trị London (2004). Ảnh: BBC. Saif được đánh giá là người con xuất sắc nhất trong số 10 người con (trong đó có 2 con nuôi) của cố lãnh đạo Libya Gaddafi và từng được xem là nhà cải cách tiềm năng sẽ kế nhiệm cha mình trong những năm trước 2011. Ảnh: AP. Tuy nhiên, năm 2011, ông đã bị Tòa án Tội phạm Quốc tế (ICC) kết tội gây ra tội ác chống lại nhân loại khi hạ lệnh sát hại và tra tấn những người biểu tình. Ảnh: Reuters. Đến tháng 6/2017, ông Saif Gaddafi đã được trả tự do sau khoảng thời gian 6 năm ngồi tù. Ảnh: Times of Malta. Mời độc giả xem thêm video: Người dân Libya lo lắng về tương lai sau 2 năm ông Gaddafi bị lật đổ (Nguồn: VTC14)

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời ông Basem al-Hashimi al-Soul, phát ngôn viên của gia đình cố Đại tá Gaddafi, mới đây xác nhận rằng ông Saif al-Islam Gaddafi sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Libya vào năm 2018. Ảnh: Newsweek. “Ông Saif al-Islam Gaddafi sẽ tuyên bố vận động tranh cử Tổng thống trong tương lai. Quyết định này sẽ được công bố trên truyền hình trong một ngày sớm được ấn định”, ông al-Soul cho biết. Ảnh: EPA. Thông tin ông Saif, 45 tuổi, có khả năng tranh cử Tổng thống Libya đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước này và quốc tế. Một số người ủng hộ cho rằng ông Saif có thể sẽ thống nhất đất nước và chấm dứt tình trạng hỗn loạn, chia rẽ nghiêm trọng của Libya hiện nay. Ảnh: AMN. "Ông Saif al-Islam có kế hoạch tăng cường an ninh cũng như ổn định tình hình tại Libya trong sự hợp tác với các bên", tờ Egypt Today dẫn lời phát ngôn viên Al-Soul. Ảnh: The Guardian. Được biết, Saif al-Islam Muammar al-Gaddafi 25/6/1972 tại Tripoli, Libya. Ông là một kỹ sư và nhà chính trị Libya. Ảnh: Sputnik. Saif là con trai thứ nhì của cố lãnh đạo Libya Muammar al-Gaddafi với người vợ thứ hai của ông, bà Safia Farkash. Ảnh: Reuters. Trước đây, Saif từng theo học tại trường Đại học Tripoli (năm 1994), trường Đại học IMADEC (2000) và Đại học Kinh tế và Khoa học Chính trị London (2004). Ảnh: BBC. Saif được đánh giá là người con xuất sắc nhất trong số 10 người con (trong đó có 2 con nuôi) của cố lãnh đạo Libya Gaddafi và từng được xem là nhà cải cách tiềm năng sẽ kế nhiệm cha mình trong những năm trước 2011. Ảnh: AP. Tuy nhiên, năm 2011, ông đã bị Tòa án Tội phạm Quốc tế (ICC) kết tội gây ra tội ác chống lại nhân loại khi hạ lệnh sát hại và tra tấn những người biểu tình. Ảnh: Reuters. Đến tháng 6/2017, ông Saif Gaddafi đã được trả tự do sau khoảng thời gian 6 năm ngồi tù. Ảnh: Times of Malta. Mời độc giả xem thêm video: Người dân Libya lo lắng về tương lai sau 2 năm ông Gaddafi bị lật đổ (Nguồn: VTC14)