Chìa khóa đẩy lùi bệnh dịch ghê rợn ở vùng IS chiếm

"Bệnh thánh chiến", một căn bệnh ghê rợn làm nạn nhân bị thối rữa từ bên trong, bắt đầu từ mặt, từng hoành hành mạnh tại những vùng IS chiếm đóng, hiện đã có cách hữu hiệu để đẩy lùi.

Sputnik dẫn lời bác sĩ Nasser Dehghani, người Iran cho hay, 'bệnh thánh chiến' hay bệnh nhiệt đen từng ám ảnh dân cư nghèo tại các quốc gia nhiệt đới. Bệnh này lan rộng do điều kiện sống bị xuống cấp một cách nhanh chóng, ví dụ, do chiến tranh, một bệnh dịch bùng phát như những gì từng diễn ra ở Syria và Iraq. Dù bệnh này không liên quan trực tiếp tới nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng hành động của nhóm này đã khiến bệnh bùng phát mạnh.

"Bệnh thánh chiến", một căn bệnh ghê rợn làm nạn nhân bị thối rữa từ bên trong, bắt đầu từ mặt. Bệnh nhiệt đen trước đây chưa từng được phát hiện ở Syria và Iraq, đã tới hai quốc gia này cùng thời gian với IS. Căn bệnh ghê rợn này thường do muỗi cát phổ biến và có nguồn gốc từ Iran. Các nhà khoa học cho hay, những con muỗi cát được chuột Iran đưa tới những vùng đất mới. Khi tới địa điểm mới, các con muỗi cát đã sinh sôi nảy nở trên xác của những người bị IS giết hại, những cái xác thường bị bỏ mặc cho thối rữa trên đường ở Syria và Iraq.



Bác sĩ trên cho biết, việc lây nhiễm thường diễn ra qua vết cắn của ruồi cát nhưng cũng có thể do chó và chuột. Triệu chứng chính của bệnh là đau bụng, sốt, da bong tróc, rụng tóc và sụt cân.

Theo bác sĩ Dehghani để tránh bị lây bệnh, người thường phải giữ vệ sinh tốt, dùng màn chống muỗi và thuốc trừ sâu bọ. Trong trường hợp nhiễm bệnh, cần làm lạnh các chỗ loét và dùng thuốc các sớm càng tốt nhưng tốt nhất là nên tiêm vắc xin.