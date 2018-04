Biên giới Mỹ-Mexico “vỡ trận”, hàng ngàn người di cư tiến tới biên giới

Theo Reuters đưa tin cho hay, ngay trong đầu tháng 4 hàng ngàn người di cư đến từ Trung Mỹ đã di chuyển tới các khu vực sát với biên giới Mexico-Mỹ nhầm tìm kiếm cơ hội vào vượt biên sang Mỹ. Được biết đoàn người này lên đến hơn 1.000 người và họ đang tạm dừng chân ở thành phố Matias Romero, Oaxaca, Mexico ngày 3 tháng 4 năm 2018. Ảnh: Reuters. Đoàn di dân sẽ trải qua hành trình dài 3.200km từ biên giới Mexico-Guatemala tới Mỹ. Chính phủ Mexico cho biết thành phần chủ yếu tới từ khu vực Trung Mỹ, bao gồm nhiều người tìm cách thoát khỏi nạn bạo lực nổ ra tại Honduras từ năm 2010. Ảnh: Reuters. Hình ảnh hơn 1.000 người Trung Mỹ đi qua Mexico với hy vọng vượt biên vào Mỹ đã khiến ông chủ Nhà Trắng nổi giận. Tổng thống Trump hôm 1/4 ra điều kiện Mexico phải chặn đoàn người này hoặc đối mặt với nguy cơ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa ba nước Mỹ-Mexico-Canada bị hủy bỏ. Ảnh: Reuters. Hình ảnh những người nhập cư Trung Mỹ tụ tập trước khi tiếp tục hành trình đến Mỹ tại Ixtepec, Oaxaca, Mexico, hôm 30/3. Ảnh: Reuters. Theo một phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump, Washington sẽ không nhân nhượng trong vấn đề nhập cư và sẵn sàng đưa ra các biện pháp cứng rắn nhất để giải quyết triệt để người vượt biên trái phép vào Mỹ. Ảnh: Reuters. Trước đó ông Trump đã gây áp lực lên quốc hội Mỹ, nhằm thông qua đạo luật giúp xây dựng bức tường "thép" ngăn biên giới Mỹ và Mexico. Bất chấp nhiều nỗ lực, chưa có thỏa thuận nào giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ được phê duyệt.Ảnh: Reuters. Đoàn người nhập cư đến từ Trung Mỹ tập trung nhận đồ cứu trợ tại tại Ixtepec, Oaxaca, Mexico vào cuối tháng 3 vừa rồi. Ảnh: Reuters. Đoàn người di cư không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ nhỏ và cả người già. Ảnh: Reuters. Điều này ít nhiều sẽ gây khó khăn cho các biện pháp xử lý người nhập cư mà Mỹ hay Mexico định áp dụng, nhất là liên quan đến vấn đề nhân đạo. Và chắc chắn Washington sẽ đánh quả bóng trách nhiệm sang cho México thay vì đứng ra giải quyết tình huống này. Ảnh: Reuters. Đoàn người nhập cư Trung Mỹ nhận nước uống từ những tình nguyện viên Công giáo tại Matias Romero, bang Oaxaca, Mêhicô vào hôm 2/4 vừa qua, và họ đã tới rất gần biên giới Mỹ. Ảnh: Reuters. Ngay cả khi Mexico muốn đứng ra giải quyết vấn đề của đoàn người di cư từ Trung Mỹ thì họ cũng không thể làm được, bởi Mexico không phải là đích đến cuối cùng của đoàn người di cư. Và việc họ vượt biên sang Mỹ chỉ là vấn đề thời gian. Ảnh: Reuters. Hình ảnh một cảnh sát Mexico đổ nước giải khát cho một người nhập cư tại Matias Romero, Oaxaca, Mexico. Ảnh: Reuters. Trong khi đó nếu Mỹ tiếp nhận hay có chính sách hỗ trợ đoàn người di cư sẽ tạo ra một tiền lệ xấu và điều này chắc chắn sẽ không xảy ra. Do đó gánh nặng này sẽ được đặt lên vai Mexico. Ảnh: Reuters. Một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội đến sát khu vực biên giới với Mexico nếu México không kiểm soát được đoàn người di cư. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng đưa quân đội đến biên giới Mexico để ngăn chặn làn sóng người nhập cư. (nguồn CBS This Morning)

Theo Reuters đưa tin cho hay, ngay trong đầu tháng 4 hàng ngàn người di cư đến từ Trung Mỹ đã di chuyển tới các khu vực sát với biên giới Mexico-Mỹ nhầm tìm kiếm cơ hội vào vượt biên sang Mỹ. Được biết đoàn người này lên đến hơn 1.000 người và họ đang tạm dừng chân ở thành phố Matias Romero, Oaxaca, Mexico ngày 3 tháng 4 năm 2018. Ảnh: Reuters. Đoàn di dân sẽ trải qua hành trình dài 3.200km từ biên giới Mexico-Guatemala tới Mỹ. Chính phủ Mexico cho biết thành phần chủ yếu tới từ khu vực Trung Mỹ, bao gồm nhiều người tìm cách thoát khỏi nạn bạo lực nổ ra tại Honduras từ năm 2010. Ảnh: Reuters. Hình ảnh hơn 1.000 người Trung Mỹ đi qua Mexico với hy vọng vượt biên vào Mỹ đã khiến ông chủ Nhà Trắng nổi giận. Tổng thống Trump hôm 1/4 ra điều kiện Mexico phải chặn đoàn người này hoặc đối mặt với nguy cơ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) giữa ba nước Mỹ-Mexico-Canada bị hủy bỏ. Ảnh: Reuters. Hình ảnh những người nhập cư Trung Mỹ tụ tập trước khi tiếp tục hành trình đến Mỹ tại Ixtepec, Oaxaca, Mexico, hôm 30/3. Ảnh: Reuters. Theo một phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump, Washington sẽ không nhân nhượng trong vấn đề nhập cư và sẵn sàng đưa ra các biện pháp cứng rắn nhất để giải quyết triệt để người vượt biên trái phép vào Mỹ. Ảnh: Reuters. Trước đó ông Trump đã gây áp lực lên quốc hội Mỹ, nhằm thông qua đạo luật giúp xây dựng bức tường "thép" ngăn biên giới Mỹ và Mexico. Bất chấp nhiều nỗ lực, chưa có thỏa thuận nào giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ được phê duyệt.Ảnh: Reuters. Đoàn người nhập cư đến từ Trung Mỹ tập trung nhận đồ cứu trợ tại tại Ixtepec, Oaxaca, Mexico vào cuối tháng 3 vừa rồi. Ảnh: Reuters. Đoàn người di cư không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ nhỏ và cả người già. Ảnh: Reuters. Điều này ít nhiều sẽ gây khó khăn cho các biện pháp xử lý người nhập cư mà Mỹ hay Mexico định áp dụng, nhất là liên quan đến vấn đề nhân đạo. Và chắc chắn Washington sẽ đánh quả bóng trách nhiệm sang cho México thay vì đứng ra giải quyết tình huống này. Ảnh: Reuters. Đoàn người nhập cư Trung Mỹ nhận nước uống từ những tình nguyện viên Công giáo tại Matias Romero, bang Oaxaca, Mêhicô vào hôm 2/4 vừa qua, và họ đã tới rất gần biên giới Mỹ. Ảnh: Reuters. Ngay cả khi Mexico muốn đứng ra giải quyết vấn đề của đoàn người di cư từ Trung Mỹ thì họ cũng không thể làm được, bởi Mexico không phải là đích đến cuối cùng của đoàn người di cư. Và việc họ vượt biên sang Mỹ chỉ là vấn đề thời gian. Ảnh: Reuters. Hình ảnh một cảnh sát Mexico đổ nước giải khát cho một người nhập cư tại Matias Romero, Oaxaca, Mexico. Ảnh: Reuters. Trong khi đó nếu Mỹ tiếp nhận hay có chính sách hỗ trợ đoàn người di cư sẽ tạo ra một tiền lệ xấu và điều này chắc chắn sẽ không xảy ra. Do đó gánh nặng này sẽ được đặt lên vai Mexico. Ảnh: Reuters. Một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội đến sát khu vực biên giới với Mexico nếu México không kiểm soát được đoàn người di cư. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng đưa quân đội đến biên giới Mexico để ngăn chặn làn sóng người nhập cư. (nguồn CBS This Morning)