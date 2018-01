Bờ đông nước Mỹ chìm trong băng giá và bão tuyết

Hầu hết các bang nằm dọc bờ Đông nước Mỹ đều đang phải chống chịu với trận bão tuyết tồi tệ nhất trong suốt nhiều năm qua. Theo cơ quan khí tượng Mỹ thời tiết sẽ còn tệ hơn trong những ngày sắp đến với nhiệt độ nền có thể giảm sâu xuống dưới -20 độ C. Hình ảnh một cậu bé ở Beacon Hill trượt ván trượt tuyết trên một con đường bị đóng băng ở Boston. Ảnh: Reuters. Hầu hết các thành phố lớn ở bờ đông nước Mỹ ở thời điểm hiện tại đều chìm trong băng tuyết, chính quyền một số thành phố cũng đã phát đi thông báo khẩn cấp ở một số khu vực có nền nhiệt thấp và khuyến cáo người dân hạn chế ra đường. Ảnh: Reuters. Tình trạng thời tiết tồi tệ cũng khiến 5.000 chuyến bay nội địa lẫn quốc tế đến Mỹ bị hủy bỏ, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm đông bắc nước Mỹ kèm với đó lệnh đóng cửa nhiều sân bay. Ảnh: Reuters. Mọi thứ cũng trở nên nghiêm trọng hơn khi các tảng băng trôi nổi trong nước lũ ở Scituate Harbor, bang Massachusetts sau khi "bom bão tuyết" mang theo gió mạnh, mưa lớn, băng tuyết đổ xuống bờ Đông nước Mỹ. Ảnh: Reuters. Tuy nhiên, một số người Mỹ vẫn lạc quan hiện tại, bằng chứng là vẫn có người ta chụp ảnh kỷ niệm tại Quảng trường Thời đại, New York khi nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới mức -10 độ C. Ảnh: Reuters. Thủ đô nước Mỹ là Washington cũng hứng chịu mùa đông tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua. Hình ảnh hai đứa trẻ chơi đùa với ván trượt ở bải cỏ trên đồi Capitol ở Washington. Ảnh: Reuters. Một người đàn ông và con chó của ông ta đi dạo giữa bão tuyết ở ngoại ô Revere, bang Massachusetts. Ảnh: Reuters. Theo thống kê của giới chức Mỹ, có khoảng 700 va chạm xe đã xảy ra khi bão tuyết bắt đầu di chuyển vào một số bang ở bờ đông nước này. Ảnh: Reuters. Ở các thành phố lớn các máy dọn tuyết hoạt động ngày đêm nhưng vẫn không thể đảm bảo giữ đường phố khỏi băng tuyết khi mật độ tuyết rơi dày có nơi lên đến 40cm. Ảnh: Reuters. Băng giá và bão tuyết hiện đang ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân Mỹ ở bờ đông, các mặt hàng thiết yếu dành cho sinh hoạt hàng ngày cũng trở nên khan hiếm hơn do giao thông bị đình trệ bởi bão tuyết. Ảnh: Reuters. Ở thời điểm hiện tại, các phương tiện công cộng là sự lựa chọn tốt nhất dành cho người dân Mỹ nếu muốn ra đường, khi các tuyến đường chính đều bị bao phủ bởi lớp tuyết dày. Ảnh: Reuters. Một người dân thành phố New York đi bộ giữa trời tuyết với chiếc dù của mình. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem video: Bờ đông nước Mỹ chìm trong băng giá khi nhìn từ trên cao. (Nguồn Washington Post)

