Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu được cấp loại bánh này suốt đời

Oh Chong-song, 24 tuổi, một binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc cách đây mấy tuần, đã thu hút sự chú ý của thế giới khi đoạn phim đào tẩu được đăng tải. Oh bị bắn vào đầu gối, cánh tay, lưng, ngực, vai nhưng may mắn thoát chết.

Một cảnh cắt từ đoạn phim bỏ trốn của binh sĩ Triều Tiên.

Khi được các bác sĩ phẫu thuật, họ phát hiện ra trong bụng của Oh chứa nhiều kí sinh trùng và virus bệnh viêm gan B. Sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện đại học Ajou ở Hàn Quốc, một trong những điều đầu tiên Oh nói là xin...một cái bánh Choco-Pie.

Choco-Pie là loại bánh phủ socola và rất phổ biến tại các quốc gia châu Á. Loại bánh này có xuất xứ từ Hàn Quốc. Tại Triều Tiên, mỗi chiếc bánh Choco-Pie có giá 3,6 bảng Anh (khoảng 100 nghìn đồng) trong khi ở Hàn Quốc chỉ có giá 17 cent (khoảng 4 nghìn đồng).

Tờ Daily Mail của Hàn Quốc cho biết hiện nay Triều Tiên đang tự sản xuất một loại bánh tương tự Choco-Pie. Điều này xuất phát từ việc ông Kim Jong-un không hài lòng vì người dân trong nước thích một loại bánh của quốc gia láng giềng.

Sau khi biết tin về người lính Triều Tiên Oh Chong-song bỏ trốn và xin một chiếc bánh Choco-Pie, nhà sản xuất Orion đã quyết định gửi tặng anh này 100 hộp bánh như là quà tri ân. Không những vậy, Oh sẽ được nhận bánh Choco-Pie suốt đời.

Phát ngôn viên công ty Orion nói: “Chúng tôi gửi một số thùng bánh làm quà cho binh sĩ Oh. Anh ấy đã vượt qua muôn vàn khó khăn để tới Hàn Quốc”. Oh bỏ trốn ngày 13.11 sau khi vượt qua biên giới tại làng đình chiến Panmunjom.

Theo báo chí Hàn Quốc, Oh là một sĩ quan đồn trú ở Khu vực An ninh Chung của làng đình chiến Liên Hiệp Quốc Panmunjom. Đoạn phim đăng tải ghi lại cảnh Oh bỏ trốn qua biên giới, bị bắn tới tấp vào người và sau đó nằm gục ở một đống lá ven đường. Oh được lính Hàn Quốc giải cứu, đưa vào bệnh viện bằng máy bay và phẫu thuật cứu mạng.