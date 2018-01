Bị IS đánh úp người Kurd tổn thất nặng ở Deir Ezzor

Theo Al Masdar News ngày 10/1, phiến quân IS đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn ở phía đông tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AMN. Truyền thông của nhóm IS đưa tin, nhóm khủng bố này đã chiếm được thị trấn Gharanij trên bờ đông sông Euphrates, đồng thời giết chết hơn 20 chiến binh SDF. Ảnh: Zaman Al Wasl. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, Quân đội Syria ngày 9/1 đã ra “tối hậu thư” cuối cùng cho các nhóm phiến quân ở Đông Damascus. Ảnh: AMN. “Lực lượng chính phủ Damascus đã ra hạn chót yêu cầu các nhóm khủng bố ở Đông Ghouta hạ vũ khí đầu hàng. Trước đó, Quân đội Syria đã thả hàng nghìn tờ truyền đơn xuống các khu vực do phiến quân chiếm đóng ở Harasta, Arbin, Jobar và Ein Terma”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Còn tại Idlib, lực lượng chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát thêm 4 khu vực ở phía đông nam tỉnh trong ngày 10/1. Ảnh: SF. Theo nguồn tin chiến trường, hàng chục tay súng HTS đã bị tiêu diệt hoặc bị thương trong khi lượng lớn trang thiết bị quân sự của bọn chúng bị phá hủy trong chiến dịch quân sự nhằm giải phóng căn cứ không quân Abu al-Dhohour ở Đông Nam Idlib những ngày qua. Ảnh: AMN. Tại Homs, Quân đội Syria đã đập tan cuộc tấn công quy mô lớn của khủng bố ở phía bắc tỉnh, gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: FNA. Trong khi đó, các tay súng thánh chiến đã rút lui hoàn toàn khỏi vùng nông thôn phía tây nam tỉnh Aleppo sau khi bị Quân đội Syria bao vây tứ phía. Ảnh: SF. Mời độc giả xem thêm video: Người Kurd tấn công phiến quân IS ở Raqqa (Nguồn: AMN)

