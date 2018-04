Bất ngờ chi phí tổ chức đám cưới của các cặp đôi Mỹ

Chi phí trung bình để tổ chức đám cưới ở Mỹ rơi vào khoảng 33.391 USD (tương đương gần 760 triệu đồng), song ở từng khu vực thì con số này lại khác nhau. Sau đây là những địa điểm có mức chi phí tổ chức đám cưới cao nhất nước Mỹ. Trong đó, các cặp đôi ở Manhattan, New York, chi mạnh tay nhất cho đám cưới khi bỏ ra tới 76.944 USD. (Nguồn ảnh: Business Insider) Tại bang New Jersey, chi phí tổ chức đám cưới trung bình là 62.074 USD. Tại Long Island, New York, các cặp đôi bỏ ra trung bình 61.113 USD cho hôn lễ của họ. Khoản tiền trung bình để tổ chức đám cưới ở Quận Westchester, New York, là 55.357 USD. Tại Cape Cod, bang Massachusetts, chi phí đám cưới rơi vào khoảng 55.083 USD. Các cặp đôi ở bang Rhode Island tiêu tốn trung bình 52.777 USD cho đám cưới. Tại thành phố Chicago, bang Illinois, con số này rơi vào khoảng 52.332 USD. Tại bang Connecticut, các cặp đôi bỏ ra khoảng 47.435 USD để tổ chức đám cưới. Mỗi đám cưới ở vùng ngoại ô Manhattan, New York, “ngốn” khoảng 46.808 USD. Tại thành phố Philadelphia và quận Delaware của bang Pennsylvania, chi phí trung bình để tổ chức đám cưới là 46.211 USD. Các cặp đôi ở Los Angeles, bang California, tiêu tốn 44.142 cho đám cưới. Chi phí đám cưới tại New Orleans, bang Louisiana, rơi vào khoảng 41.167 USD. Tại thành phố Boston, bang Massachusetts, các cặp đôi chi 40.667 USD để tổ chức đám cưới. Ở khu vực phía nam Florida, mỗi đám cưới tiêu tốn 40.634 USD. Tại New Jersey, các cặp đôi chi trung bình 40.231 USD cho đám cưới. Mời độc giả xem thêm video: Mexico lập kỷ lục với đám cưới tập thể của 3.400 cặp đôi hồi tháng 3/2017. (Nguồn: VTC1)

