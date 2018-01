Bật mí thú vị về "Bộ trưởng Cô đơn" đầu tiên của Anh

Ngày 17/1, Thủ tướng Anh Theresa May đã chỉ định Bộ trưởng Thể thao và Xã hội Dân sự Tracey Crouch làm Bộ trưởng Cô đơn. Quyết định bổ nhiệm này của bà May được thực hiện theo khuyến nghị của Ủy ban đấu tranh chống cô đơn của Quốc hội. Ảnh: Telegraph. Theo số liệu của chính phủ Anh, hơn 9 triệu người ở Anh cho biết họ "luôn hoặc thường xuyên cảm thấy cô đơn" và đây thực sự là một vấn đề đáng lo ngại. Giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ công chúng, bà Tracey có lẽ rất phù hợp với chức vụ mới này. Ảnh: Sky Sports. Được biết, Tracey sinh ngày 24/7/1975 tại Ashford, Kent, Anh, là một chính trị gia của Đảng Bảo thủ và là thành viên Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ảnh: Metro. Tracey từng theo học tại trường phổ thông Folkestone và tốt nghiệp trường Đại học Hull với tấm bằng cử nhân về luật và chính trị năm 1996. Ảnh: Getty Images. Trong khoảng thời gian từ 1996 đến 1998, Crouch là một nhà nghiên cứu lập pháp trước khi làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng cho Harcourt Public Affairs từ năm 1999-2000. Ảnh: Wikipedia. Từ năm 2005-2010, Tracey làm việc cho công ty bảo hiểm Aviva với vai trò giám đốc đối ngoại. Ảnh: Daily Express. Năm 2015, bà Tracey Crouch được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thể thao và Xã hội Dân sự. Ảnh: The Guardian. Được biết, trước khi trở thành bộ trưởng, bà Tracey từng là một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp và quản lý một đội bóng đá nữ thiếu niên. Ảnh: Getty Images. Hình ảnh Bộ trưởng Tracey trên sân bóng. Ảnh: Getty Images. Kỹ năng điều khiển bóng điêu luyện của "Bộ trưởng Cô đơn" đầu tiên của nước Anh. Ảnh: Getty Images. Bà Tracey Crouch vui vẻ "biểu diễn" khả năng tâng bóng bằng đầu. Ảnh: Getty Images. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Anh Theresa May đi cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng (Nguồn: Guardian)

