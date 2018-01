Bật mí đội quân mang vũ khí Mỹ tới Idlib diệt khủng bố

Theo thông tin có được, Lữ đoàn Liwa Al-Quds đã vận chuyển phần lớn kho vũ khí của mình về Idlib nhằm chuẩn bị cho các đợt tấn công vào một số vị trí chiến lược của phiến quân HTS nằm phía đông nam tỉnh này. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho biết, Lữ đoàn Liwa al-Quds còn mang theo cả kho vũ khí do Mỹ sản xuất mà lữ đoàn này có được trong các trận đánh ở tỉnh Deir Ezzor tới khu vực phía đông nam tỉnh Idlib. Ảnh: AMN. Được biết, các thành viên của Lữ đoàn Liwa al-Quds tới Idlib theo lời đề nghị của các chỉ huy cấp cao Syria nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ Damascus trong chiến dịch chống khủng bố tại tỉnh này. Ảnh: AMN. Trong năm 2017, lực lượng Liwa al-Quds cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Quân đội Syria đánh bại phiến quân IS ở Đông Syria. Ảnh: AMN. Một thành viên Liwa al-Quds với súng trường M16 do Mỹ chế tạo sẵn sàng tham chiến ở Idlib. Ảnh: AMN. Trước đó, phiến quân HTS được cho là đã điều động thêm nhiều xe bom và lái xe "tử thần" tới tiền tuyến ở Đông Idlib ngay trong đêm tối 10/1. Ảnh: AMN. Mục đích của chúng là nhằm ngăn cản cuộc tấn công của Quân đội Syria nhằm vào căn cứ không quân Abu Duhur. Ảnh: AMN. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, Sputnik dẫn nguồn tin riêng ngày 11/1 cho biết, quân chính phủ Syria có thể đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Abu Duhur ở Idlib sau trận đánh dữ dội với nhóm liên minh thánh chiến HTS. Ảnh: FNA. Nguồn tin cho biết thêm, lực lượng chính phủ Damascus đã đánh bật nhóm khủng bố ra khỏi hàng chục ngôi làng và tiến đến gần sân bay. Nhiều tay súng đã phải tháo chạy khỏi chiến trường. Ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem thêm video: Phiến quân HTS phá hủy xe tăng của Quân đội Syria (Nguồn: AMN)

