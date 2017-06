Ảnh: Quân Syria đại thắng ở Homs, chiếm mỏ khí đốt Arak

Hãng Fars (Iran), quân đội Syria tiếp tục chiến dịch chống phiến quân IS ở Đông Homs và đã giành lại quyền kiểm soát mỏ khí đốt Arak hôm 15/6. Ảnh: FNA. “Nhiều tay súng khủng bố IS bị tiêu diệt và các trang thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy trong cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ Damascus”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Trước đó, ngày 14/6, lực lượng chính phủ Damascus đã giải phóng “Tam giác Arak” ở phía đông Palmyra, trên tuyến đường cao tốc Palmyra-Deir Ezzor. Ảnh: FNA. Sau khi giải phóng “Tam giác Arak”, binh sĩ Syria đã tiến về thị trấn Sukhnah dọc con đường chính dẫn tới thành phố Deir ez-Zor. Ảnh: FNA. Được biết, phiến quân IS đã đốt mỏ khí ở vùng Arak trước khi tháo chạy. Ảnh: FNA. Trong khi đó, Không quân Syria đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào căn cứ của nhóm khủng bố IS dọc con đường dẫn tới thị trấn Sukhnah và gần núi Shoumeriyeh ở làng Um Sahrij và Moshirefeh. Ảnh: FNA. “Toàn bộ các mục tiêu đã bị phá hủy. Nhiều chiến binh IS bị tiêu diệt trong đợt oanh kích”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Nếu giải phóng nốt thị trấn Sukhnah, quân chính phủ Damascus sẽ mở toang cánh cửa vào tỉnh Deir Ezzor và tiến vào giải phóng thủ phủ cùng tên của tỉnh này. Ảnh: FNA. Bộ Chỉ huy tối cao Quân đội Syria dự kiến trận chiến giải phóng Sukhnah sẽ rất khó khăn và đẫm máu vì nhiều tay súng bộ tộc ở đây trung thành với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: FNA. Được biết, hôm 14/6, quân đội Syria đã triển khai hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm tới phía đông tỉnh Homs nhằm đánh bật IS ra khỏi sa mạc Syria và tham gia vào chiến dịch chống khủng bố ở Deir ez-Zor sắp tới. Ảnh: FNA.

