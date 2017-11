Ảnh: Quân đội Iraq giải phóng thành phố chiến lược al-Qaim

South Front đưa tin ngày 3/11, quân đội Iraq và Đơn vị Huy động Nhân dân (PMU) đã giải phóng thành phố chiến lược al-Qaim, thành trì lớn cuối cùng của phiến quân IS tại quốc gia Trung Đông này. Ảnh: SF. “Quân đội Iraq và lực lượng PMU đã mở cuộc tấn công vào sáng 3/11 và giành lại quyền kiểm soát thành phố này vào tối cùng ngày”, nguồn tin cho hay. Ảnh: Reuters. Sau khi giành lại một trong những pháo đài cuối cùng của phiến quân IS ở Iraq, lực lượng chính phủ Iraq tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm giải phóng các khu vực còn lại ở phía tây nước này. Ảnh: AMN. Các chiến binh PMU trên xe quân sự tiến về thành phố Al-Qaim giáp ranh với Syria. Ảnh: Reuters. Trước đợt tấn công dồn dập của lực lượng Iraq, các tay súng IS đã vội vàng tháo chạy khỏi thành phố al-Qaim. Ảnh: Reuters. Khói bốc lên trong các cuộc giao tranh tại al-Qaim. Ảnh: Reuters. Lực lượng PMU trên chiến trường. Ảnh: Reuters. Đoàn xe quân sự chở lực lượng PMU tham gia chiến dịch giải phóng al-Qaim. Ảnh: Reuters. Các chiến binh PMU mang theo vũ khí tiến về al-Qaim. Ảnh: Reuters. Theo Al Masdar News, ngoài tái chiếm al-Qaim, lực lượng Iraq cũng tấn công những ngôi làng nằm dọc bờ nam sông Euphrates hiện vẫn nằm dưới sự chiếm đóng của IS. Ảnh: Reuters. Hồi tuần trước, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố al-Qaim và Rawa, những thành trì cuối cùng của nhóm IS trong nước. Ảnh: Reuters.

