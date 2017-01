Ảnh: Nhà thờ lớn nhất Trung Đông vừa được giải phóng khỏi IS

Truyền thông Iraq đưa tin ngày 4/1, các lực lượng Iraq đã giành lại quyền kiểm soát nhà thờ al-Tahira ở tỉnh Nineveh từ tay phiến quân IS. Al-Tahira được biết đến là nhà thờ lớn nhất Trung Đông. Nhà thờ al-Tahira nằm gần thị trấn Qaraquash, phía đông nam thành phố Mosul. Quang cảnh phía bên ngoài nhà thờ. Một góc bên trong nhà thờ al-Tahira. Hình ảnh khác trong nhà thờ al-Tahira. Một phần phía bên ngoài nhà thờ bị phá hủy trong các cuộc giao tranh. Mọi người tập trung trong nhà thờ sau khi khu vực này được giải phóng. Được biết, sau khi phiến quân IS tấn công tỉnh Nineveh vào năm 2014, chúng đã đốt hàng chục nghìn kinh thánh trong nhà thờ này. Nhiều nhà thờ Hồi giáo, những ngôi đền Yezidi cũng bị khủng bố IS tấn công. Al-Tahira vốn là nơi an toàn lưu trữ những cuốn kinh thánh Cơ đốc giáo cùng nhiều tài liệu tôn giáo quý khác. Các lực lượng Iraq tiếp tục giải phóng thêm nhiều khu vực khác ở tỉnh Nineveh. (Nguồn ảnh: Fars News Agency)

