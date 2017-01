Ảnh: Người dân khóc thương nạn nhân vụ xả súng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Người thân khóc thương trong lễ tang của một nạn nhân xấu số trong vụ xả súng ở Thổ Nhĩ Kỳ đêm 31/12/2016. Ảnh The Sun Đêm đó, hai tay súng cải trang ông già Noel đã xả súng điên cuồng trong hộp đêm Reina ở thành phố Istanbul, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Vào lúc đó, có khoảng 700-800 người đang ở hộp đêm để đón năm mới. Ảnh: Đám tang nạn nhân Ayhan Arik, một người thiệt mạng trong vụ xả súng đó. Ảnh The Sun Bạn bè và người thân đưa tiễn nạn nhân Ayhan. Ảnh The Sun Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hỏi thăm sức khỏe một nạn nhân sống sót sau vụ xả súng kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh The Sun Các chị em gái của Elias Wardini, một nam công nhân người Lebanon thiệt mạng trong vụ xả súng, khóc thương cho em trai. Ảnh The Sun Thân nhân khóc thương người yêu quý sau khi hay tin dữ. Ảnh The Sun Người phụ nữ gào khóc sau khi biết tin người thân đã chết trong vụ tấn công ở hộp đêm Reina. Ảnh The Sun Nữ nhân viên hộp đêm Reina gục tay khóc trên phố. Ảnh The Sun Một hình ảnh buồn khác khi người thân biết tin dữ. Ảnh The Sun Mọi người đặt hoa và nến bên ngoài hộp đêm Reina để tưởng nhớ những người đã chết. Ảnh The Guardian

