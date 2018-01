Ảnh hiếm về ông Kim Jong-un nhân dịp sinh nhật lần thứ 34

Theo The Sun, một số bức ảnh hiếm về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được Triều Tiên công bố vào đúng ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 34 của ông hôm 8/1. Ảnh: The Sun. Trong bức ảnh chụp hồi còn nhỏ này, Kim Jong-un mặc bộ quân phục, đứng nghiêm và giơ tay chào. Ảnh: The Sun. Nụ cười tươi trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu bé Kim ngày nào. Ảnh: The Sun. Kim Jong-un vừa ngồi vừa say sưa học vẽ. Ảnh: The Sun. Bà Ko Young Hee, mẹ của Kim Jong-un, đứng gần quan sát con trai tập vẽ. Ảnh: BI. Được biết, từ khi còn nhỏ, lãnh đạo Kim Jong-un đã được gửi đi học tại một ngôi trường quốc tế ở Gumligen, Thụy Sĩ, dưới danh nghĩa là con trai của một nhân viên thuộc Đại sứ quán Triều Tiên. Ảnh: BI. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cười tươi khi ngồi cạnh Dennis Rodman, một cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ. Ảnh: BI. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thời thanh niên. Ảnh: The Sun. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là bước sang tuổi 34 ngày 8/1 vừa qua. Tuy nhiên, không khí tại Triều Tiên lại khá im ắng và nước này không rầm rộ kỷ niệm ngày sinh nhật của ông Kim Jong-un như của các lãnh đạo tiền nhiệm. Ảnh: BI. Mời độc giả xem thêm video về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Nguồn: Daily Mail)

