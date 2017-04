Ảnh: Biểu tình bùng phát sau vụ Mỹ không kích Syria

RT đưa tin ngày 8/4, các cuộc biểu tình bùng nổ ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối việc Mỹ không kích Syria đêm 6/4 vừa qua. Ảnh: Đám đông tham gia cuộc biểu tình ở thành phố New York ngày 7/4. Ảnh: Reuters. Tại Manhattan (New York), rất đông người biểu tình tập trung trước Tháp Trump và tại Quảng trường Union để phản đối việc Mỹ dùng tên lửa hành trình tấn công một sân bay quân sự của Syria. Ảnh: Twitter. Một người đàn ông mang theo biểu ngữ tham gia cuộc biểu tình ở New York. Ảnh: Twitter. Đám đông tập trung tại Quảng trường Union. Những hình ảnh được đăng tải trên Twitter cho thấy một người biểu tình đã bị bắt giữ. Ảnh: Twitter. Cuộc biểu tình phản đối hành động tấn công của Mỹ vào Syria diễn ra ở Quảng trường Pershing, Los Angeles. Ảnh: Twitter. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh không kích một sân bay quân sự của Syria vào đêm 6/4. Cụ thể, Mỹ đã bắn khoảng 50-70 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat ở miền trung Syria. Ảnh: Twitter. Người biểu tình tuần hành trên đường phố Boston… Ảnh: Twitter. …hay San Francisco. Ảnh: Twitter. Người biểu tình đụng độ với cảnh sát ở Jacksonville, Mỹ. Ảnh: RT.

