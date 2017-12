Ai thường xuyên nhận được quà từ Tổng thống Putin?

Theo đó Tổng thống Nga Vladimir Putin thường xuyên gửi những món quà đặc biệt cho trẻ em Nga ở mọi lứa tuổi và không phân biệt tầng lớp, điều này một phần nào đó thể hiện sự quan tâm của ông đối với thế hệ tương lai của nước Nga. Hình ảnh Chú chó con giống Labrador, món quà Năm Mới của Tổng thống Putin tặng nữ sinh Alina Bobok, năm 2017. Nguồn ảnh: Sputnik. Tổng thống Nga Vladimir Putin chia tay với chú cún con của chó Koni, được ông gửi tặng bé gái Katya 6 tuổi từ Smolensk, năm 2004. Nguồn ảnh: Sputnik. Người đứng đầu nước Nga khi còn làm Thủ tướng từng tặng một chiếc đồng hồ cho con trai người chăn cừu vùng ngoại ô Kyzyl, năm 2009. Nguồn ảnh: Sputnik. Hình ảnh Nữ sinh từ Khakassia Olga Marushchenko với chú chó con Husky do Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng nhân dịp Năm Mới 2015. Nguồn ảnh: Sputnik. Tổng thống Putin và bà Irina - vợ của hạ sĩ Baira Banzaraktsaev, một binh sĩ Nga hy sinh khi khắc phục hậu quả lũ lụt ở Viễn Đông, cùng cậu con trai Galsan đang ngắm món quà của Tổng thống, năm 2014. Nguồn ảnh: Sputnik. Thậm chí ông còn chơi đùa với con trai của hạ sĩ Baira Banzaraktsaev, trên chuyên cơ của mình. Nguồn ảnh: Sputnik. Nữ sinh Saint-Peterburg Anastasia Piskun với cây đàn guitar do Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng vào năm 2017. Nguồn ảnh: Sputnik. Năm 2007, Tổng thống Nga cũng từng tặng sách cho các hòa thượng Thiếu Lâm Tự. Nguồn ảnh: Sputnik. Tổng thống Putin ở Novo-Ogarevo. Người đứng đầu Chính phủ Nga gặp bé Dasha Varfolomeyeva 9 tuổi được ông mời tới Moscow dự Lễ hội Cây thông Kremlin năm 2008. Nguồn ảnh: Sputnik. Cô bé Alina Zykova cùng với món quà đặc biệt của Tổng thống Putin tặng vào năm 2016 là một chú cún giống Chihuahua. Nguồn ảnh: Sputnik. Tổng thống Nga tặng cuốn sách mới về Saint-Peterburg cho họa sĩ nhí Sasha Abramova 8 tuổi, năm 2003. Nguồn ảnh: Sputnik. Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng con ngựa nòi Ả Rập cho một trường học ở Nga vào năm 2002. Nguồn ảnh: Sputnik. Một bé gái ở ở Vùng Krasnodar với con gấu bông do đích thân Tổng thống Putin tặng khi ông còn làm Thủ tướng Nga, bức ảnh được chụp vào năm 2011. Nguồn ảnh: Sputnik. Mời độc giả xem video: Tổng thống Nga Putin mời cấp dưới ăn kem tại triển lãm hàng không MAKS 2017. (Nguồn RT)

