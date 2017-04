9 tác phẩm nghệ thuật công công độc đáo nhất hành tinh

Les Voyageurs (Marseilles, Pháp): Tác phẩm nghệ thuật công cộng của nghệ sĩ Bruno Catalano gợi nhắc những ký ức và một phần mỗi hành khách để lại khi rời nhà đến một vùng đất mới. The Shoes On The Danube Bank (Hungary): Can Togay và Gyula Pauer muốn thể hiện sự tưởng nhớ người Do Thái. Họ đã để lại giày trên bờ sông trước khi bị bắn trong cuộc diệt chủng ở Hungary. The Unknown Official (Reykjavik, Iceland): Đài tưởng niệm làm từ đồng và đá này được Tómasson xây dựng năm 1993. Tượng mô tả một công chức đang bước đi một cách bình tĩnh. Điều khác lạ là tảng đá lớn ở nửa trên tượng, thể hiện anh ta hay người xung quanh không thể trò chuyện. Transcendance (Portland, Oregon, Mỹ): Con cá hồi dài 3,3 m này được Keith Jellum đúc thủ công. Du khách có thể thấy những con cá hồi lao lên không ở thác Willamette cách thành phố không xa. Nelson Mandela(Howick, Nam Phi): Tác phẩm của Marco Cianfanelli được đặt dọc đường R103, nơi Mandela bị bắt giữ vào năm 1962. Digital Orca (Vancouver, Canada): Vừa đẹp vừa kỳ quặc, tác phẩm của Douglas Coupland được lấy cảm hứng từ số hóa. Bức tượng độc đáo hình thành từ các khối vuông tương phản và đã trở thành điểm tham quan hút khách. First Generation(Singapore): Quần thể tượng sống động này là tác phẩm của Chong Fah Cheong, được đặt bên bờ sông Singapore, gần khách sạn Fullerton. The Architectural Fragment (Melbourne, Australia): Tác phẩm điêu khắc của Petrus Spronk như bị chôn vùi trước cửa thư viện Victoria. Tác phẩm tượng trưng cho sự sụp đổ của nền văn minh và ám chỉ sự tạm bợ của hiện tại. Cloud Gate (Chicago, Mỹ): Tượng điêu khắc nặng 110 tấn này là đứa con tinh thần của Anish Kapoor, được đặt tại công viên Millennium. Tác phẩm mô phỏng hình dạng của thủy ngân là một điểm du lịch nổi tiếng.

Les Voyageurs (Marseilles, Pháp): Tác phẩm nghệ thuật công cộng của nghệ sĩ Bruno Catalano gợi nhắc những ký ức và một phần mỗi hành khách để lại khi rời nhà đến một vùng đất mới. The Shoes On The Danube Bank (Hungary): Can Togay và Gyula Pauer muốn thể hiện sự tưởng nhớ người Do Thái. Họ đã để lại giày trên bờ sông trước khi bị bắn trong cuộc diệt chủng ở Hungary. The Unknown Official (Reykjavik, Iceland): Đài tưởng niệm làm từ đồng và đá này được Tómasson xây dựng năm 1993. Tượng mô tả một công chức đang bước đi một cách bình tĩnh. Điều khác lạ là tảng đá lớn ở nửa trên tượng, thể hiện anh ta hay người xung quanh không thể trò chuyện. Transcendance (Portland, Oregon, Mỹ): Con cá hồi dài 3,3 m này được Keith Jellum đúc thủ công. Du khách có thể thấy những con cá hồi lao lên không ở thác Willamette cách thành phố không xa. Nelson Mandela(Howick, Nam Phi): Tác phẩm của Marco Cianfanelli được đặt dọc đường R103, nơi Mandela bị bắt giữ vào năm 1962. Digital Orca (Vancouver, Canada): Vừa đẹp vừa kỳ quặc, tác phẩm của Douglas Coupland được lấy cảm hứng từ số hóa. Bức tượng độc đáo hình thành từ các khối vuông tương phản và đã trở thành điểm tham quan hút khách. First Generation(Singapore): Quần thể tượng sống động này là tác phẩm của Chong Fah Cheong, được đặt bên bờ sông Singapore, gần khách sạn Fullerton. The Architectural Fragment (Melbourne, Australia): Tác phẩm điêu khắc của Petrus Spronk như bị chôn vùi trước cửa thư viện Victoria. Tác phẩm tượng trưng cho sự sụp đổ của nền văn minh và ám chỉ sự tạm bợ của hiện tại. Cloud Gate (Chicago, Mỹ): Tượng điêu khắc nặng 110 tấn này là đứa con tinh thần của Anish Kapoor, được đặt tại công viên Millennium. Tác phẩm mô phỏng hình dạng của thủy ngân là một điểm du lịch nổi tiếng.