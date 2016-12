10 tai nạn máy bay thảm khốc nhất năm 2016

Máy bay Tu-154 chở 92 người rơi ở Biển Đen ngày 25/12: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay từ Sochi (Nga) đến Latakia (Syria) thì bị rơi xuống Biển Đen không lâu sau khi cất cánh. Tất cả 8 thành viên phi hành đoàn và 84 hành khách đều thiệt mạng, trong đó có các thành viên đội quân nhạc nổi tiếng Alexandrov Ensemble. Ảnh: AP. Máy bay ATR 42 chở 47 người rơi ở Pakistan ngày 7/12: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay nội địa từ Chitral tới Islamabad thì động cơ gặp trục trặc. Tai nạn máy bay nghiêm trọng này làm toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn và 42 hành khách đều thiệt mạng. Ảnh: AFP/Getty. Máy bay Lamia Avro RJ85 chở 77 người rơi ở Colombia ngày 28/11: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế từ Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) tới Medellin (Colombia) thì gặp nạn. Hành khách là toàn bộ đội bóng đá Brazil Chapecoense, những người dự kiến sẽ chơi trong trận chung kết Copa Sudamericana 2016 ở Medellin. Máy bay đã rơi xuống địa hình đồi núi gần Medellin và vỡ tan. 7 trong số 9 thành viên phi hành đoàn và 64 trong số 68 hành khách đã thiệt mạng. Ảnh: AP. Máy bay Boeing 767-300 chở 170 người bốc cháy ở Chicago ngày 28/10: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay nội địa thường lệ từ Chicago, Illinois, đến Miami, Florida, thì gặp trục trặc động cơ khiến phi hành đoàn phải hủy cất cánh. Các hành khách đã được sơ tán sau khi phần bên phải của máy bay bị bốc cháy. Trong số 161 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, 21 người bị thương phải đưa đến bệnh viện điều trị. Ảnh: Twitter. Máy bay Emirates 777-300 chở 300 người va chạm ở Dubai ngày 3/8: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ Thiruvananthapuram (Ấn Độ) đến Dubai (Các Tiểu vương Quốc Arab Thống nhất) thì gặp trục trặc. Máy bay bị mất kiểm soát trong khi hạ cánh xuống đường băng và bị hư hại nghiêm trọng do động cơ bên phải rơi khỏi phần cánh. Sau đó, chiếc máy bay đã bị bốc cháy, làm hầu hết phần thân bị phá hủy. Toàn bộ 18 thành viên phi hành đoàn và 282 hành khách đều sống sót. Ảnh: Twitter. Máy bay BN-2T Islander rơi ở Papua New Guinea ngày 13/4 Chiếc máy bay sắp hoàn thành chuyến bay nội địa từ Oksapmin đến Kiunga thì bị rơi ngay trước khi hạ cánh do động cơ gặp trục trặc. Toàn bộ 12 người trên chuyến bay đều thiệt mạng. Ảnh: Tropical Repaints. Máy bay A320-200 của Ai Cập chở 66 người mất tích ngày 19/5: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ Paris (Pháp) đến Cairo (Ai Cập) thì biến mất khỏi radar. Theo điều tra, máy bay đã rơi xuống biển trong khi đang ở độ cao hơn 11.000 m tại khu vực phía đông Địa Trung Hải. 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Ảnh: Reuters. Máy bay Boeing 737-800 A6-FDN va chạm ở Rostov-on-Don, Nga, ngày 19/3: Chiếc máy bay thực hiện chuyến bay quốc tế theo lịch trinh từ Dubai (Các Tiểu vương Quốc Arab Thống nhất) đến Rostov-on-Don (Nga) đã phải hoãn hạ cánh trong nhiều giờ đồng hồ sau nỗ lực tiếp đất không thành. Trong nỗ lực hạ cánh lần 2, máy bay của hãng Flydubai đã va chạm với đường băng và vỡ tan. Vụ tai nạn khiến tất cả 7 thành viên phi hành đoàn và 55 hành khách thiệt mạng. Ảnh: AP. Máy bay DHC-6-400 Twin Otter gặp nạn ở Dana, Nepal, ngày 24/2: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay nội địa theo lịch trình từ Pokhara tới Sân bay Jomsom thì gặp nạn trên đường. Cả 3 thành viên phi hành đoàn và 20 hành khách đều thiệt mạng. Tara Air là một công ty con của Yeti Airlines. Hãng hàng không này nằm trong danh sách bị cấm hoạt động tại Liên minh châu Âu vì an toàn kém. Ảnh: Tara Air. Máy bay A321-100 phát nổ gần Mogadishu, Somalia, ngày 2/2: Chiếc máy bay của hãng Daallo Airlines đang thực hiện chuyến bay quốc tế thường lệ từ Mogadishu tới Djibouti thì bị phát nổ không lâu sau khi cất cánh. Phi hành đoàn đã tìm cách quay trở lại sân bay ở Mogadishu sau tai nạn. Một người trong số 74 hành khách đã rơi khỏi máy bay và thiệt mạng, 2 hành khách khác bị thương. Toàn bộ 7 thành viên phi hành đoàn đều sống sót. Vụ nổ tạo ra một lỗ hổng rộng khoảng 1 m trên vỏ máy bay A321 của Airbus có thể do một hành khách mang bom lên máy bay gây ra. Ảnh: AP.

Máy bay Tu-154 chở 92 người rơi ở Biển Đen ngày 25/12: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay từ Sochi (Nga) đến Latakia (Syria) thì bị rơi xuống Biển Đen không lâu sau khi cất cánh. Tất cả 8 thành viên phi hành đoàn và 84 hành khách đều thiệt mạng, trong đó có các thành viên đội quân nhạc nổi tiếng Alexandrov Ensemble. Ảnh: AP. Máy bay ATR 42 chở 47 người rơi ở Pakistan ngày 7/12: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay nội địa từ Chitral tới Islamabad thì động cơ gặp trục trặc. Tai nạn máy bay nghiêm trọng này làm toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn và 42 hành khách đều thiệt mạng. Ảnh: AFP/Getty. Máy bay Lamia Avro RJ85 chở 77 người rơi ở Colombia ngày 28/11: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế từ Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) tới Medellin (Colombia) thì gặp nạn. Hành khách là toàn bộ đội bóng đá Brazil Chapecoense, những người dự kiến sẽ chơi trong trận chung kết Copa Sudamericana 2016 ở Medellin. Máy bay đã rơi xuống địa hình đồi núi gần Medellin và vỡ tan. 7 trong số 9 thành viên phi hành đoàn và 64 trong số 68 hành khách đã thiệt mạng. Ảnh: AP. Máy bay Boeing 767-300 chở 170 người bốc cháy ở Chicago ngày 28/10: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay nội địa thường lệ từ Chicago, Illinois, đến Miami, Florida, thì gặp trục trặc động cơ khiến phi hành đoàn phải hủy cất cánh. Các hành khách đã được sơ tán sau khi phần bên phải của máy bay bị bốc cháy. Trong số 161 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, 21 người bị thương phải đưa đến bệnh viện điều trị. Ảnh: Twitter. Máy bay Emirates 777-300 chở 300 người va chạm ở Dubai ngày 3/8: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ Thiruvananthapuram (Ấn Độ) đến Dubai (Các Tiểu vương Quốc Arab Thống nhất) thì gặp trục trặc. Máy bay bị mất kiểm soát trong khi hạ cánh xuống đường băng và bị hư hại nghiêm trọng do động cơ bên phải rơi khỏi phần cánh. Sau đó, chiếc máy bay đã bị bốc cháy, làm hầu hết phần thân bị phá hủy. Toàn bộ 18 thành viên phi hành đoàn và 282 hành khách đều sống sót. Ảnh: Twitter. Máy bay BN-2T Islander rơi ở Papua New Guinea ngày 13/4 Chiếc máy bay sắp hoàn thành chuyến bay nội địa từ Oksapmin đến Kiunga thì bị rơi ngay trước khi hạ cánh do động cơ gặp trục trặc. Toàn bộ 12 người trên chuyến bay đều thiệt mạng. Ảnh: Tropical Repaints. Máy bay A320-200 của Ai Cập chở 66 người mất tích ngày 19/5: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ Paris (Pháp) đến Cairo (Ai Cập) thì biến mất khỏi radar. Theo điều tra, máy bay đã rơi xuống biển trong khi đang ở độ cao hơn 11.000 m tại khu vực phía đông Địa Trung Hải. 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Ảnh: Reuters. Máy bay Boeing 737-800 A6-FDN va chạm ở Rostov-on-Don, Nga, ngày 19/3: Chiếc máy bay thực hiện chuyến bay quốc tế theo lịch trinh từ Dubai (Các Tiểu vương Quốc Arab Thống nhất) đến Rostov-on-Don (Nga) đã phải hoãn hạ cánh trong nhiều giờ đồng hồ sau nỗ lực tiếp đất không thành. Trong nỗ lực hạ cánh lần 2, máy bay của hãng Flydubai đã va chạm với đường băng và vỡ tan. Vụ tai nạn khiến tất cả 7 thành viên phi hành đoàn và 55 hành khách thiệt mạng. Ảnh: AP. Máy bay DHC-6-400 Twin Otter gặp nạn ở Dana, Nepal, ngày 24/2: Chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay nội địa theo lịch trình từ Pokhara tới Sân bay Jomsom thì gặp nạn trên đường. Cả 3 thành viên phi hành đoàn và 20 hành khách đều thiệt mạng. Tara Air là một công ty con của Yeti Airlines. Hãng hàng không này nằm trong danh sách bị cấm hoạt động tại Liên minh châu Âu vì an toàn kém. Ảnh: Tara Air. Máy bay A321-100 phát nổ gần Mogadishu, Somalia, ngày 2/2: Chiếc máy bay của hãng Daallo Airlines đang thực hiện chuyến bay quốc tế thường lệ từ Mogadishu tới Djibouti thì bị phát nổ không lâu sau khi cất cánh. Phi hành đoàn đã tìm cách quay trở lại sân bay ở Mogadishu sau tai nạn. Một người trong số 74 hành khách đã rơi khỏi máy bay và thiệt mạng, 2 hành khách khác bị thương. Toàn bộ 7 thành viên phi hành đoàn đều sống sót. Vụ nổ tạo ra một lỗ hổng rộng khoảng 1 m trên vỏ máy bay A321 của Airbus có thể do một hành khách mang bom lên máy bay gây ra. Ảnh: AP.