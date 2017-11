10 quốc gia mà bạn cần tránh xa trong năm 2018

Tình hình bất ổn chính trị, sự lộng hành của các nhóm khủng bố cùng những vụ đánh bom liên tục xảy ra khiến Syria, Afghanistan hay Somalia… trở thành những quốc gia nguy hiểm nhất mà du khách được khuyến cáo nên tránh đến trong năm 2018, theo Travel Risk Map. Ảnh: Người dân Somalia đi qua một thi thể và những tòa nhà bị phá hủy trong vụ nổ bom ở thủ đô Mogadishu ngày 14/10/2017. Ảnh: Sputnik. Libya cũng là một điểm đến không an toàn cho du khách trong năm tới. Ảnh: Cảnh tượng đổ nát sau cuộc giao tranh giữa lực lượng Libya và phiến quân IS ở thành phố Sirte ngày 1/11/2017. Ảnh: Sputnik. Nếu bạn có ý định đến Mali, một quốc gia ở Tây Phi, hãy nên suy nghĩ lại. Ảnh: Du khách đứng phía trước những người du mục Tuareg ở Timbuktu ngày 16/3/2004. Họ đang trên đường vào thị trấn đến bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Ảnh: Sputnik. Đất nước Iraq là nơi thường xảy ra các vụ đánh bom liều chết kinh hoàng trong khi cuộc chiến chống IS chưa kết thúc. Ảnh: Cảnh tượng đổ nát ở thành phố Mosul, Iraq, ngày 11/7/2017. Ảnh: Sputnik. Thêm một đất nước Trung Đông nằm trong danh sách này đó là Yemen - quốc gia vẫn chìm trong chiến tranh và bất ổn cùng cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Ảnh: Những người dân Yemen đứng bên ngoài lán trại tạm bợ trên đường phố ở thành phố Hodeidah ngày 16/11/2017. Ảnh: Sputnik. Bé Thor Athiam, 9 tuổi, với thân hình gầy gò, lấm lem ngồi dưới gốc cây trong sân trường ở thị trấn Rumathoi, Nam Sudan, ngày 6/4/2017. Ảnh: Sputnik. Những ngôi nhà bị phá hủy ở Homs, Syria, một trong những quốc gia có thể khiến du khách dễ “mất mạng”. Ảnh: Sputnik. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso, ngày 21/10/2017. Ảnh: Sputnik. Sự lộng hành của phiến quân Taliban khiến đất nước Afghanistan trở thành nơi thiếu an toàn cho du khách. Ảnh: Sputnik. Khách du lịch cũng được khuyến cáo nên tránh đến Cộng hòa Trung Phi trong năm 2018. Ảnh: Sputnik.

