10 hồ nước đẹp ma mị nhưng có thể giết người

1. Hồ Natron, Tanzania

Đây là một trong những hồ đáng sợ nhất thế giới, với màu nước đỏ tươi. Các sinh vật chết trong hồ điều bị biến thành tượng và cuốn trôi vào bờ. Các nhà khoa học giải thích khí hyđrô và kiềm tạo ra muối và đá vôi, giúp bảo quản các tổ chức sống và ngăn chúng bị thối rữa. 2. Hồ Kivu

Nằm giữa Congo và Rwanda, Kivu là một trong những hồ nguy hiểm nhất thế giới. Bất cứ hoạt động núi nửa hay động đất nào cũng khiến hồ phát nổ ngay lập tức. Cho đến nay, nó đã khiến hơn 2 triệu người sống xung quanh thiệt mạng do bị nhiễm độc khí CO2 và khí mê tan. 3. Hồ Roopkund, Himalayas

Thi thể của 200 người chết bí ẩn nằm dưới hồ này suốt hơn 11 thế kỷ, cho tới khi quân độ Anh tìm thấy họ vào năm 1942. Điều gì xảy ra với 200 người cùng lúc? Câu trả lời là do mưa đá với đường kính 7cm. 4. Hồ Michigan, Mỹ

Hồ Michigan trông thực sự hấp dẫn với nước màu xanh ngọc và phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp, nhưng nguy hiểm nằm ở dưới mặt nước. Những dòng nước mạnh ở đây có thể cuốn người tắm ra xa bờ. Vào mùa thu, sóng lớn xuất hiện trên hồ giống như ở ngoài biển. 5. Hồ Nyos, Cameroon

Đây được coi là hồ sát thủ vì nó đã giết chết 1.746 người. Vào ngày 21.8.1985, một đám mây khí độc xuất hiện quanh hồ Nyos và giết chết mọi sinh vật sống. Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân là núi lửa ở dưới đáy hồ phun khí CO2 vào trong nước trước khi phát tán khắp nơi như một đám mây. 6. Hồ nước sôi, Dominica

Nước trong hồ này có nhiệt độ trung bình lên tới 92°C. Du khách bị cấm bơi trong hồ vì nước ở đây có thể luộc sống con người. Nguyên nhân khiến nước trong hồ có nhiệt độ cao là do nó nằm cạnh núi lửa đang hoạt động. 7. Hồ Gafsa, Tunisia

Điều kỳ lạ nhất về hồ nước này là nó xuất hiện ở giữa sa mạc khô cằn. Các nhà khoa học tin rằng nước của hồ Gafsa bắt nguồn từ hoạt động địa chấn, nhưng họ chưa thể giải thích hiện tượng này xảy ra như thế nào. Du khách có thể gặp nguy hiểm khi bơi trong hồ, vì nó chứa tảo độc và phóng xạ từ các mỏ phốt pho gần đó. 8. Hồ Kawah Ijen, Indonesia

Đây là hồ có nồng độ axít cao nhất thế giới. Nước có màu xanh nhạt và nhiệt độ ở đáy lên tới 200°C, trong khi khí mê tan ở đây tạo ra ánh sáng màu xanh bí ẩn vào ban đêm. Bất chấp nguy hiểm, người dân địa phương vẫn xuống bờ hồ để khai thác lưu huỳnh mà không mang theo đồ bảo hộ. 9. Hồ Hillier, Australia

Hồ Hillier có màu hồng tuyệt đẹp, nhưng nó là một “sát thủ” vô cùng nguy hiểm. Các nhà khoa học giải thích rằng nước màu hồng được tạo ra bởi nhiều loài vi sinh vật khác nhau sống trong hồ. 10. Hồ Brosno, Nga

Người dân địa phương cho biết, họ thường nhìn thấy một con thằn lằn cổ đại trong hồ, nhưng các nhà khoa học vẫn không tìm thấy tung tích của nó. Vậy điều gì đã xảy ra? Quá trình phân hủy dưới đáy hồ tạo ra các bong bóng khí CO2 và chúng có thể khiến những chiếc thuyền nhỏ bị lật nên người dân nghĩ rằng họ bị quái vật tấn công.

