Tin nóng: Quân đội Syria ở Deir ez Zor đang lâm nguy

(Kiến Thức) - Quân đội chính phủ Syria ở Deir ez Zor đang lâm nguy, khi bị 14.000 phiến quân IS tổng tấn công chia cắt thành hai mảnh.

Hãng tin Amaq có quan hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thông báo rằng phiến quân IS đã cắt khu vực của quân đội Syria đang lâm nguy ở Deir ez Zor thành hai mảnh.

Phiến quân IS hiện đang bao vây căn cứ không quân hiện bị tách khỏi thành phố Deir ez Zor. Minh họa: syriancivilwarmap.com

Căn cứ không quân bị phiến quân IS bao vây và bị tách khỏi thành phố Deir ez Zor.

Để chia cắt khu vực còn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ ở Damascus, phiến quân IS đã liên tục sử dụng những kẻ đánh bom tự sát làm suy yếu hệ thống phòng thủ của quân đội Syria.

Hơn 40 cuộc không kích của Không quân Syria là không đủ để đẩy lùi các đợt tấn công của phiến quân IS.

Trong khi đó, quân đội Syria tiếp tục phản công đánh phiến quân IS trên trục phía nam ở Panorama và Al-Mohandesin, trong khi các cuộc không kích của máy bay chiến đấu Syria tiếp tục nhắm mục tiêu vào các vị trí IS trên núi Tharda.

Các khu vực dân sự Al-Qossour và Al-joura đang là mục tiêu bắn phá bừa bãi bằng trọng pháo của IS, khiến cho một phụ nữ chết và con gái bị thương.

Người ta ước tính rằng có đến 14.000 phiến quân IS đã được huy động trong chiến dịch đánh chiếm Deir ez Zor từ tay các lực lượng chính phủ Syria.

Trong khi đó, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã hứa tặng một ngôi nhà và một người vợ ở Deir Ezzor cho mỗi phiến quân IS tham gia cuộc chiến.

Khu vực do quân đội Syria kiểm soát ở thành phố Deir ez Zor nằm lọt sâu trong khu vực rộng lớn do phiến quân chiếm giữ là một cái gai trong mắt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo và IS đã huy động các tay súng từ các mặt trận khác như Mosul tổng tấn công nhằm thủ tiêu cái gai này.