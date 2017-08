(Kiến Thức) - Phiến quân IS sắp bị vây chặt ở miền trung Syria, sau khi Quân đội Syria giải phóng nhiều vùng lãnh thổ ở phía nam tỉnh Raqqa và phía bắc thị trấn al-Sukhnah.

Được sự hỗ trợ hữu hiệu của máy bay chiến đấu Nga, Quân đội Syria đã tấn công nhà máy khí đốt Tuwinan và các mỏ khí đốt ở miền nam tỉnh Raqqa, gần ranh giới tỉnh Homs vào tối 17/8, dẫn đến một cuộc chiến khốc liệt với phiến quân IS.

Đến ngày 14/8, Quân đội Syria chỉ để lại 30 km giữa hai tỉnh Raqqa và Homs để cho phiến quân IS tháo chạy khỏi miền trung Syria. Với cuộc tấn công tối 17/8, khoảng cách này đã bị thu hẹp đáng kể. Ảnh: AMN Sau các vụ đụng độ dữ dội, Quân đội Syria đã chọc thủng tuyến phòng thủ của phiến quân IS và giải phóng nhà máy khí đốt Tuwinan và nhiều mỏ khí lân cận, mở đường đánh chiếm một số lượng lớn các mỏ dầu ở gần trục đường Raqqa-Homs.



Theo một nguồn tin quân sự, Quân đội Syria đã giải phóng mỏ dầu Al-Akram, mỏ khí đốt Al-Ghader, mỏ dầu West Hussein và trạm Tuwinan, chỉ để lại một khoảng cách ngắn giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ ở hai tỉnh Raqqa và Homs.

Cùng với mũi tiến công giải phóng khu vực nông thôn phía nam tỉnh Raqqa, Quân đội Syria (tiếp tục tiến lên phía bắc thị trấn chiến lược Al-Sukhnah, giải phóng nhiều vùng lãnh thổ sau khi giao chiến ác liệt với phiến quân IS.

Trung đoàn bộ binh 800 của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa đã tiến lên phía bắc, tấn công khu vực al-Saroukh cách thị trấn chiến lược al-Sukhnah khoảng 15km.

Theo một nguồn quân sự ở Palmyra, Quân đội Syria đã giải phóng trạm kiểm soát al-Saroukh và một số vị trí khác, sau khi đè bẹp các tuyến phòng thủ của phiến quân IS.

Với kết quả của đợt tấn công tối 17/8, Quân đội Syria đã bảo đảm an toàn cho thị trấn chiến lược al-Sukhnah, vì phiến quân IS không còn có thể phóng tên lửa vào thị trấn này nữa. Hơn nữa, Quân đội Syria đang tiến gần đến việc phong tỏa khu vực giữa Taybah và Resafa, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ cho phiến quân IS rút chạy về phía đông.

Đồng thời, Lữ đoàn 38 thuộc Sư đoàn 4 của Quân đội Syria đã tiến đánh phía nam đường cao tốc Ithriya-Raqqa, tiến sâu hơn 13km vào khu vực giữa Ithriya-Tuwinan, cùng với khu vực Al-Karim.