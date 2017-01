Hình ảnh "hiếm" trên chiến trường Mosul

Đám khói bốc lên cao từ hiện trường một vụ đánh bom xe do phiến quân IS thực hiện ở đông chiến trường Mosul. Ảnh Reuters Một thành viên quân đội Iraq bắn súng về phía IS trong cuộc giao tranh ở mạn đông thành trì Mosul. Ảnh Reuters Lực lượng đặc nhiệm Iraq (ISOF) tháo chạy trong lúc giao chiến với IS ở gần trường Đại học Mosul. Ảnh Reuters Một thành viên ISOF ngồi trên xe quân sự trong lúc giao tranh với IS gần trường đại học Mosul. Ảnh Reuters Một thành viên ISOF đang chiến đấu chống lại khủng bố IS trong lần giao tranh ở Mosul. Ảnh Reuters Các thành viên Iraq ngồi ăn trong lúc nghỉ đánh với IS ở khu dân cư Somer, Mosul. Ảnh Reuters Lực lượng phản ứng nhanh Iraq điều trị vết thương cho một người dân ở chiến trường ác liệt Mosul. Ảnh Reuters Người đàn ông hút thuốc trên một con phố trong cuộc giao chiến với IS ở Mosul. Ảnh Reuters Một người đàn ông đang tỉa râu ngay ngoài đường. Ảnh Reuters Cảnh binh sỹ Iraq giao chiến với IS từ nóc một ngôi nhà ở Mosul. Ảnh Reuters Quân đội Iraq phóng rocket tự chế ở quận Somer, đông thành phố Mosul. Ảnh Reuters Một thành viên phía Iraq chụp ảnh trước lá cờ đen mà IS thường dùng trong một ngôi nhà ở quận Wahda. Ảnh Reuters ISOF bắt giữ người đàn ông nghi là thành viên IS. Ảnh Reuters Các thành viên quân đội Iraq lục soát vũ khí bên trong nhà dân ở quận Wahda. Ảnh Reuters Xe bốc cháy trong một cuộc giao chiến với IS ở Mosul. Ảnh Reuters

