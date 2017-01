Gia đình Iraq trở lại nhà xưa ở Qaraqosh sạch bóng IS

Thị trấn Qaraqosh vốn là nơi sinh sống của cộng đồng người Iraq theo Đạo Thiên chúa. Ảnh: Anh Adnan Mati (37 tuổi) đứng trên nóc nhà cũ. Nó đã bị tàn phá bởi các cuộc không kích trong chiến dịch giành lại thị trấn Qaraqosh từ tay phiến quân IS. Ảnh AJ Ở trung tâm Qaraqosh, ông Camel Batlos Shamon cùng các thành viên trong gia đình đang đi trên con đường chính để trở về nhà. Ảnh AJ Bà Mary Batlos (vợ ông Shamon) đang vào xem căn nhà mà họ đã rời đi cách đây hơn 2 năm. Bà đang nhìn qua những đồ mà các tay súng IS vứt lại rong nhà bà. "Tôi không có tiền để sửa sang nhà cửa. Chúng tôi đang chờ chính phủ hỗ trợ", bà nói. Ảnh AJ Đồ đạc ngổn ngang trên sàn nhà. Ảnh AJ Bà Mary Batlos lật tung chăn đệm mà bọn khủng bố IS từng sử dụng trên sân thượng. Ảnh AJ Không có sự hỗ trợ từ chính phủ cộng thêm tình trạng thiếu điện nước, gia đình bà Mary Batlos chưa thể quay về thị trấn Qaraqosh trong tương lai gần. Ảnh AJ Ông Shamon cho rằng, căn nhà mà gia đình ông ở trong hơn 40 năm qua từng bị hai gia đình IS tá túc. Ảnh AJ Hai con của ông bà là Haitham Zeia Batlos và Amira Zeia Batlos đang tìm kiếm những đồ trang trí cho Giáng sinh để trang trí cho ngôi nhà mà họ đang thuê ở Erbil. Ảnh AJ Tất cả đồ đạc trong các phòng đều bị IS phá hoại. Ảnh AJ Còn ngôi nhà đối diện gia đình Batlos lại bị nhóm khủng bố IS đào làm đường hầm. Ảnh AJ

