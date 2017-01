Cảnh thường dân Iraq chạy khỏi chiến trường Mosul

Những người dân Iraq vô tội trên đường trốn chạy phiến quân IS đang vượt qua sông ở khu dân cư Al-Muthanna, chiến trường Mosul. Ảnh Reuters Những người chạy loạn ngồi trên xe ở khu dân cư al-Zuhoor trong một cuộc giao tranh với IS ở Mosul. Ảnh Reuters Mọi người “rồng rắn” trên đường chạy loạn ở khu dân cư al-Zuhoor, chiến trường ác liệt Mosul. Ảnh Reuters Người dân trèo thang để lên cầu ở khu Al-Muthanna, Mosul. Ảnh Reuters Dân chạy loạn đi sang cầu để tới nơi an toàn. Ảnh Reuters Một cụ già được người thân bế trong lúc chạy trốn. Ảnh Reuters Các em nhỏ được ưu tiên ngồi trên xe cút kít. Ảnh Reuters Hình ảnh dân thường chạy loạn ở khu vực trung tâm Mosul. Ảnh Reuters Một hình ảnh tương tự. Ảnh Reuters Các bé gái và mẹ chúng ngồi nghỉ trong lúc chờ kiểm tra an ninh. Ảnh Reuters Trại Khazer, nơi những người dân thường chạy khỏi Mosul tá túc. Ảnh Reuters Người đàn ông chạy trốn IS ở Mosul đang được người khác cắt tỉa tóc tại trại tị nạn Khazer. Ảnh Reuters Mọi người nghỉ chân tại một điểm tập kết. Ảnh Reuters Dân thường Iraq đứng đợi tại một điểm kiểm tra an ninh ở Tel Keyf. Ảnh Reuters Cảnh chạy loạn ở Mosul. Ảnh Reuters Những người dân vô tội tập trung ở thị trấn Bartella, đông Mosul. Ảnh Reuters Người đàn ông đẩy xe lăn cho vợ trong lúc chạy các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Iraq và phiến quân IS ở khu al-Zuhoor, Mosul. Ảnh Reuters

