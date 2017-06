Ảnh: Lực lượng Iraq chuẩn bị đánh chiếm thành phố Tal Afar

Iraqi News đưa tin, các lực lượng ủng hộ chính phủ Iraq ngày 10/6 thông báo đã giải phóng hoàn toàn các khu vực ở phía tây thành phố Mosul và dọc biên giới với Syria, ngoại trừ thành phố Tal Afar, khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: FNA. Abu Mahdi al-Mohandes, Phó chỉ huy của lực lượng tình nguyện al-Hashd al-Shaabi, cho biết trong buổi họp báo hồi cuối tuần trước rằng lực lượng al-Hashd al-Shaabi đã kiểm soát hoàn toàn các khu vực phía tây Mosul. Ảnh: FNA. “Chiến thắng này khiến các tay súng IS ở Mosul bị cô lập hoàn toàn”, ông Abu Mahdi al-Mohandes nói. Ảnh: FNA. “Lực lượng của chúng tôi đang chờ lệnh của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để giải phóng thành phố Tal Afar”, ông al-Mohandes cho biết thêm. Ảnh: FNA. Được biết, phiến quân IS chiếm đóng thành phố Tal Afar từ năm 2014. Ảnh: FNA. Một chiến binh tình nguyện Iraq giơ tay biểu tượng chiến thắng. Ảnh: FNA. Trước đó, hãng Fars (Iran) đăng tải loạt ảnh đoàn xe quân sự của lực lượng ủng hộ chính phủ Iraq tiến về thành phố Tal Afar, cách Tây Mosul khoảng 63 km, ngày 9/6. Ảnh: FNA. Các binh sĩ Iraq cùng đoàn xe quân sự tiến về Tal Afar. Ảnh: FNA. Binh sĩ Iraq mang theo vũ khí trên đường tới Tal Afar. Ảnh: FNA. Xe quân sự treo cờ Iraq rầm rập tiến về Tal Afar. Ảnh: FNA. Những chiếc xe quân sự nối đuôi nhau tới Tal Afar để tham gia vào chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi ách chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS. Ảnh: FNA. Một hình ảnh tương tự được ghi lại. Ảnh: FNA.

Iraqi News đưa tin, các lực lượng ủng hộ chính phủ Iraq ngày 10/6 thông báo đã giải phóng hoàn toàn các khu vực ở phía tây thành phố Mosul và dọc biên giới với Syria, ngoại trừ thành phố Tal Afar, khỏi ách chiếm đóng của phiến quân IS. Ảnh: FNA. Abu Mahdi al-Mohandes, Phó chỉ huy của lực lượng tình nguyện al-Hashd al-Shaabi, cho biết trong buổi họp báo hồi cuối tuần trước rằng lực lượng al-Hashd al-Shaabi đã kiểm soát hoàn toàn các khu vực phía tây Mosul. Ảnh: FNA. “Chiến thắng này khiến các tay súng IS ở Mosul bị cô lập hoàn toàn”, ông Abu Mahdi al-Mohandes nói. Ảnh: FNA. “Lực lượng của chúng tôi đang chờ lệnh của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để giải phóng thành phố Tal Afar”, ông al-Mohandes cho biết thêm. Ảnh: FNA. Được biết, phiến quân IS chiếm đóng thành phố Tal Afar từ năm 2014. Ảnh: FNA. Một chiến binh tình nguyện Iraq giơ tay biểu tượng chiến thắng. Ảnh: FNA. Trước đó, hãng Fars (Iran) đăng tải loạt ảnh đoàn xe quân sự của lực lượng ủng hộ chính phủ Iraq tiến về thành phố Tal Afar, cách Tây Mosul khoảng 63 km, ngày 9/6. Ảnh: FNA. Các binh sĩ Iraq cùng đoàn xe quân sự tiến về Tal Afar . Ảnh: FNA. Binh sĩ Iraq mang theo vũ khí trên đường tới Tal Afar. Ảnh: FNA. Xe quân sự treo cờ Iraq rầm rập tiến về Tal Afar. Ảnh: FNA. Những chiếc xe quân sự nối đuôi nhau tới Tal Afar để tham gia vào chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi ách chiếm đóng của tổ chức khủng bố IS. Ảnh: FNA. Một hình ảnh tương tự được ghi lại. Ảnh: FNA.