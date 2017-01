An ninh cho lễ nhậm chức của TT đắc cử Trump khủng cỡ nào?

(Kiến Thức) - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson cho biết, khoảng 28.000 nhân viên an ninh từ 50 cơ quan bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Trong căn phòng họp báo tại Trung tâm truyền thông ở Virginia vào ngày 15/1 (giờ Mỹ), Bộ trưởng An ninh Nội địa Johnson nêu vắn tắt về công tác bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump với các nghi thức như lễ viếng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington và buổi cầu nguyện vào sáng ngày thứ 7 trong ngày tiếp theo tại Thánh đường Quốc gia Washington.

Tuy nhiên, mục tiêu chính sẽ là buổi tuyên thệ nhậm chức của tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vào ngày 20/1 và lễ diễu hành nhậm chức từ Điện Capitol tới Nhà Trắng. Bộ trưởng Johnson cho hay, chừng 700.000 đến 900.000 người sẽ tới xem trực tiếp buổi lễ nhậm chức tổng thống quan trọng ở Điện Capitol, Nhà Trắng.

Các nhân viên đang chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh Daily Mail



Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Johnson cho biết: "Không có mối nguy hiểm hiện hữu cụ thể nào đối với buổi lễ nhậm chức", nhưng không vì thế mà họ được phép bỏ qua mọi tình huống. "Môi trường khủng bố toàn cầu rất khác so với năm 2009 và 2013 tại lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama", ông Johnson nói. Do vậy, lực lượng thực thi luật pháp Mỹ phải lưu tâm tới chủ nghĩa cực đoan bạo lực tồn tại ngay trong lòng nước Mỹ và cả các hành động tấn công kiểu sói đơn độc và những người tự cực đoan hóa.

Cụ thể, để tránh các cuộc tấn công theo kiểu máy bay không người lái, lực lượng an ninh Mỹ sẽ đưa các tấm kính chống đạn cỡ khủng để bảo vệ buổi lễ. Lính bắn tỉa của chính phủ Mỹ sẽ liên tục tuần tra trên các nóc nhà. Lực lượng điều tra liên bang Mỹ (FBI) sẽ đưa những thiết bị dò sinh học, phóng xạ và hóa học tới quanh khu vực diễn ra buổi nhậm chức.

Khu vực diện tích 2,7 dặm ở trung tâm Washington, nơi diễn ra buổi lễ diễu hành truyền thống dọc Đại lộ Pennsylvania sẽ bị cấm các loại xe lưu thông. Bất cứ ai đi bộ vào khu vực này sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh gắt gao.

Tất cả những người tới xem buổi lễ đều không được phép mang nhiều thứ bên mình, ngoại trừ điện thoại di động, máy quay và ví tiền. Họ còn bị cấm mang bóng bay, xe đạp, thiết bị chiếu laser, lọ thủy tinh, các gói đồ và các loại vũ khí tới đây.

Nhà chức trách Mỹ còn bố trí các xe tải chở đầy xi măng, các xe buýt và xe hạng nặng tới để ngăn chặn một vụ đâm xe vào đám đông như ở Pháp hồi năm ngoái.